Ayuso arremete contra Sánchez por "boicotear" los conciertos de Shakira: "Necesita apagar nuestra luz"

Continúa la polémica entre las administraciones madrileñas y el Gobierno central a cuenta de los conciertos que la cantante colombiana Shakira prevé celebrar en Madrid el próximo mes de septiembre y después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, remitiera una carta al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en la que cuestionaba las condiciones de seguridad y movilidad en el recinto Iberdrola Music. Hoy ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que ha entrado en la refriega y lo ha hecho disparando por elevación directamente contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"El delegado del Gobierno tiene la orden sanchista de ir contra Madrid para eso está ahí no para hacer el bien en ningún momento", ha asegurado Ayuso, quien asegura que Moncloa busca acabar con su gobierno y "con todo lo que funciona" en la región. "Están para hacer el mal. El Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado al choque con todo y necesita que nada funcione, especialmente en esta región, y por tanto no van a dudar en intentar boicotear todo aquello que nos viene bien: inversiones, proyectos y también este tipo de eventos culturales y deportivos", ha asegurado en Morata de Tajuña, donde se ha celebrado hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Lo que necesitan es apagar nuestra luz", ha proseguido, antes de señalar que la inseguridad la provoca el propio Gobierno a través, ha enumerado, "del descontrol masivo de las regularizaciones, de los narcopisos, de las ocupaciones, de las reyertas...". A su juicio, el entorno de Sánchez no hace sino sembrar sospechas en torno a eventos como las actuaciones de Shakira o la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, también en septiembre. "Cuando hay algo que funciona siempre meten el señuelo del miedo, de la seguridad", ha terciado.

"Comunismo de manual"

No ha sido, no obstante, el único asunto por el que ha arremetido contra el Gobierno. La presidenta madrileña ha reprochado al Ejecutivo central cambiar "presos por votos" después de que se haya conocido la concesión del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre 'Anboto'. "Ver cómo cada vez más etarras se ven beneficiados por la política de Pedro Sánchez y de su Gobierno nos parece tremendamente doloroso para todos, y un ataque sin precedentes a la democracia", ha señalado respecto a una decisión tomada por el Gobierno vasco. "Una ignominia", ha subrayado.

Asimismo, se ha mostrado particularmente incisiva contra Yolanda Díaz y el decreto con medidas en materia de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Ayuso lo ha tildado de "comunismo de manual" en un intento de enfrentar a inquilinos y propietarios mientras ha reprochado que, en materia de vivienda, la política gubernamental está retirando pisos del mercado de alquiler y subiendo el precio de los alquileres. Hasta que se convalide el decreto, ha dicho, lo que va a haber es "inseguridad jurídica".

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"Y todo por un titular, por pretender, en el caso de Sumar y Yolanda Díaz, aparentar que pintan lo que ya no pintan", ha criticado. "Han decidido que para dar abono a su electorado hay que ir contra la empresa, hay que ir contra la propiedad y utilizar los intereses de todos los españoles, pero llegan tarde porque Sánchez ya es ultraizquierda", ha zanjado.