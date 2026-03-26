El Gobierno mantendrá sus líneas rojas en la negociación del IRPF con ERC tras la salida de Montero

La salida del Gobierno de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la convocatoria de las elecciones andaluzas para el 17 de mayo deja varias carpetas abiertas en su departamento. La principal es la de los Presupuestos, todavía sin presentar, pero también negociaciones pendientes como la relativa a la cesión del IRPF pactada con ERC para la investidura de Salvador Illa y de la que dependen en buena medida los presupuestos de la Generalitat. Montero siempre se resistió a ceder en las pretensiones de los republicanos sobre esta cuestión y en la formación de Oriol Junqueras han visto en su recambio una ventana de oportunidad para desbloquear esta carpeta.

Independiente del nombre que elija Pedro Sánchez para sustituirla y, por tanto, encabezar estas negociaciones, en el Ejecutivo sostienen que mantendrán sus líneas rojas respecto a la cesión del IRPF. Desde el principio de la “igualdad de todos los españoles”, señalan, que sería contrario a las pretensiones de ceder “la llave de la caja”. El planteamiento que ahora pone sobre la mesa ERC, argumentan las mismas fuentes, “no es abordable” ni lo será si se mantiene. La única salida, añaden, es que “se rebajen” sus pretensiones.

La propia Montero abogaba hace unos días, tras retirar Salvador Illa los presupuestos, a que cualquier solución para llegar a acuerdo sea extensible al resto de comunidades autónomas, como se hizo para encajar la propuesta sobre la financiación y la condenación de la deuda autonómica. Con todo, será una cuestión que deba liderar a partir de ahora quien la sustituya al frente del ministerio. No solo, puesto que en el Ejecutivo señalan que se incorporarán en estas conversaciones más perfiles, además del siempre negociador del Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Se conoce la carpeta

Incluso los socialistas no descartan que “a futuro” pueda ayudar en dicha negociación Montero, quien seguirá como vicesecretaria general del PSOE. El secretario de Estado de Hacienda, Javier Gascón, ha estado encima de las conversaciones y se conoce esta carpeta y en Cataluña confían en que, como mínimo, no lo muevan de su puoesto para no frenar la negociación. Por eso, además, es uno de los nombres que suenan para asumir las riendas de Hacienda.

Sobre Gascón, dentro del Consejo de Ministros le reconocen su labor al apuntar que “serviría para cualquier cosa”. Su potencialidad es que el presidente del Gobierno siempre ha señalado a su núcleo duro su rechazo a aglutinar la cartera de Economía con la Hacienda. Esto cerraría la puerta a un “súperministerio” encabezado por Carlos Cuerpo. El titular de Economía ha ganado perfil al asumir el plan anticrisis por la guerra y este mismo jueves será el encargado de defender su convalidación en el Congreso.

En un contexto en el que para el Gobierno la prioridad es hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra, abriendo la puerta a seguir aprobando futuros decretos, Cuerpo seguirá siendo un peso pesado del Ejecutivo. Además de la cartera de Hacienda, Pedro Sánchez deberá decidir quién ocupa la Vicepresidencia primera. La previsión es que los cambios se puedan oficializar este viernes, sin descartarse que puedan posponer hasta el lunes o el martes.

Sin movimientos antes del 17 de mayo

En el entorno de Montero siguen mostrándose partidarios de que el traspaso de carteras se produzca “lo antes posible” para poder dedicarse a tiempo completo a la campaña para las andaluzas. Si este martes se despidió de sus compañeros en el Consejo de Ministros, tras la sesión de control de este miércoles en el Congreso trasladó que era la última en la que participaba como ministra.

Más allá de las líneas rojas, lo que comparten en Ferraz es que no quieren conversaciones ni avances sobre la negociación del IRPF en plena campaña de las andaluzas. El discurso del agravio ya se ha agitado por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Montero, tanto con la financiación como con la condonación de la deuda, al pactarse ambos asuntos con ERC. No se quieren dar más bazas en este sentido y, por tanto, cualquier acercamiento se pospondría a después del 17 de mayo.

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Como con la financiación, la cesión del IRPF genera también tensiones internas dentro del PSOE. El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llegado a amenazar con llevar a los tribunales un hipotético acuerdo por el que se traspase el 100% de la recaudación de este impuesto a Catalunya, al considerar que contraviene la ley por romper la igualdad entre territorios.