Una remodelación conservadora para el último tramo de la legislatura

Más que una operación quirúrgica, Pedro Sánchez ha huido de experimentos en esta remodelación de Gobierno. Ha elegido, por primera vez en su mandato a un hombre como vicepresidente primero. Pablo Iglesias le vino impuesto por el pacto de la coalición.

El jefe del Ejecutivo ha seguido un guion clásico y elevado a Carlos Cuerpo a vicepresidente primero de manera que el ministro de Economía se sitúa al frente del área económica del Gobierno, por delante de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder del socio minoritario de la coalición. Apuesta por un perfil que ya maneja la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), la reunión en la que los ministros económicos discuten sobre las apuestas que guiarán la acción del Gobierno. El contexto de la guerra en Oriente Próximo y su impacto económico tienen su peso en esta decisión.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Congres / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

La salida de María Jesús Montero del Gobierno tenía también una derivada política. Ser un “pilar” del Ejecutivo, como dijo Sánchez, no era solo por ser la titular de Hacienda o sus casi ocho años en el Gobierno, también por ser la vicesecretaria general del PSOE. El partido cuenta en el peso político del Consejo de Ministros y no debía decaer ahora que se encara la recta final de la legislatura. Arcadi España es hombre de partido, y con un perfil muy político. Igual que en la marcha de Pilar Alegría y su sustitución por Milagros Tolón, Sánchez ha vuelto a mirar al PSOE para elegir a sus ministros.

En la apuesta de Cuerpo como "número dos" hay quien lee una derrota de Félix Bolaños por no ser elevado a vicepresidente. De haber sido Bolaños vicepresidente primero, Sánchez hubiese tenido que volver al modelo de las cuatro vicepresidencias para relegar a Yolanda Díaz y restarle influencia en el área económica del Gobierno. Puede parecer formalismos, pero no. Cuerpo dirige la CDGAE pero el primer vicepresidente del área económica marca la posición. Con la salida de Montero, ahora será Cuerpo quien siga marcando el rumbo.

Por otro lado, el ministro de Presidencia dirige la reunión del Comisión General de Secretarios de Estados y Subsecretarios (CGSEyS) en la que se deciden los temas que se elevan al Consejo de Ministros. Tiene control en la acción política. Con la marcha ahora de Montero, Bolaños no tiene a nadie con galones del PSOE por encima a la hora de diseñar el rumbo marcado por Pedro Sánchez. Una senda que tiene como objetivo acabar la legislatura en 2027 y en la que tocarán, salvo sorpresas, más salidas del Gobierno si se mantiene la apuesta de los ministros candidatos para las autonómicas de mayo de 2027.