El PP impulsa otra comisión de investigación en el Senado, ahora sobre RTVE

El Partido Popular (PP) impulsa una nueva comisión de investigación en el Senado, donde el primer partido de la oposición tiene mayoría absoluta, en esta ocasión sobre Radio Televisión Española (RTVE). La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, lo anunció este lunes, en una rueda de prensa donde se refirió al Ente público como "tele Pedro" y en la que denunció que existirían irregularidades tanto financieras como organizativas en la radio televisión pública, entre las que citó el escándalo por la filtración de las oposiciones.

Además, señaló al presidente de RTVE, José Pablo López, por a su juicio ser el responsable de la "ocultación y la minimización" en los espacios informativos "de muchos de los casos de corrupción que llegan hasta el cuello del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". Igualmente, García denunció como una práctica anómala y perniciosa la proliferación de productoras externas en el Ente, y recordó que eso ya ha sido objeto de quejas del Consejo de Informativos. La portavoz del Grupo Popular en el Senado, no obstante, quiso elogiar la "profesionalidad" de los periodistas de RTVE, especialmente, subrayó, la de sus "corresponsales parlamentarios", algunos presentes en la rueda de prensa.

"El dinero de los españoles no está para hacer una televisión al servicio del Gobierno, no está para hacer una televisión al servicio de Pedro Sánchez; el dinero de los españoles está para hacer una televisión al servicio de los ciudadanos", sentenció desde el Salón de Pasos Perdidos del Senado la portavoz popular. García no dio muchos detalles sobre el eventual listado de comparecientes, limitándose a expresar que "quien haya dilapidado fondos, quien haya falseado cuentas, quien haya manipulado oposiciones, tendrán que venir a comparecer, a dar explicaciones y a asumir responsabilidades". Eso sí, no descartó, preguntada en varias ocasiones, si se citaría a periodistas en la comisión.

Los contratos de "los presentadores estrella"

García se mostró cauta al ser preguntada sobre qué modelo aplicaría en RTVE un hipotético gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, ni siquiera sobre si cambiaría el modelo del actual Consejo de Administración, que el Gobierno de Sánchez transformó profundamente en 2024 mediante un decreto que amplió a quince el número de consejeros, dotándoles además de dedicación exclusiva y un salario por encima de los 100.000 euros anuales. En el nuevo consejo recalaron, entre otros, la ex directora de comunicación del Ministerio de la Presidencia, cuyo titular es Félix Bolaños. Simplemente, acusó a Sánchez de haber nombrado a un "administrador único", en referencia a López, "a su imagen y semejanza, y para hacer lo que el Gobierno quiere".

En la exposición de motivos de la propuesta de comisión, el PP denuncia que actualmente se gestiona RTVE con "criterios puramente mercantilistas de audiencia y, sobre todo y muy en especial, la utilización de la Corporación como plataforma de propaganda partidista y gubernamental". En su escrito, el Grupo Popular pone el acento en "la emisión de noticias sin contraste de fuentes, en ocasiones, incluso, genuinos bulos que ni siquiera merecen la adecuada rectificación cuando se ponen en evidencia". García preciso que "se difunden bulos, incluso contra la Guardia Civil", en referencia a la información, que algunas cadenas privadas tuvieron que rectificar el año pasado, sobre unas supuestas afirmaciones en un chat privado de un miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita abogando por colocar una "bomba lapa" al jefe del Ejecutivo, que resultaron no ser ciertas.

El PP habla igualmente de una "constante mezcla de información y opinión, con un sesgo invariablemente favorable al Gobierno". Además, el primer partido de la oposición apunta sin dar nombres a los contratos de alguno de los rostros más conocidos de la programación de RTVE. "Tampoco parece que existan reparos a la hora de utilizar contratos mercantiles para encubrir relaciones laborales en el fichaje de 'presentadores estrella', pese a las responsabilidades que de ello puedan derivarse por irregularidades fiscales o infracciones ante la Inspección de Trabajo.

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La de RTVE será la séptima comisión de investigación que impulsa el PP en esta legislatura, después de las llevadas a cabo sobre el 'caso Koldo'; la dana de Valencia; el apagón de abril de 2025; el accidente ferroviario de Adamuz del pasado mes de enero; el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y otra más sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. En todas ellas ha habido hitos como las recientes comparecencias del propio Pedro Sánchez, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, una vez que salió de la cárcel en la que estuvo en prisión provisional el año pasado. Los populares pretendieron que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, compareciese igualmente pese a encontrarse en prisión, pero el Tribunal Supremo (TS) no autorizó su traslado.