Europa Press

Aldama, Víctor Abalos y Jéssica Rodríguez llegan al Tribunal Supremo

Imágenes de las llegadas de los principales acusados y sus abogados al Tribunal Supremo donde esta martes ha comenzado el juicio por presuntos amaños en la compra de mascarillas. En las imágenes, llegan al Supremo el abogado de José Luis Ábalos, Marino Turiel, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, una expareja del exministro Ábalos, Jéssica Rodríguez, el hermano de Koldo, Joseba García y el hijo del exministro, Víctor Ábalos, además de la llegada de Victor de Aldama. Más información