PP y Vox afrontan estancados y con los mismos recelos mutuos el último mes de negociación en Extremadura y Aragón

El Partido Popular (PP) y Vox regresan de la Semana Santa con los deberes sin hacer. No hay acercamiento ni novedades, salvo las que puedan depararse en los próximos días, en las negociaciones entre los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal. Un diálogo obligado para revalidar tres de las presidencias populares, Extremadura, Aragón y Castilla y León, que podrían ser cuatro con Andalucía después de las elecciones allí el 17 de mayo, siempre y cuando el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, no lograse revalidar la mayoría absoluta que obtuvo en el año 2022.

El calendario no es, desde luego, una cuestión menor. El inicio de la campaña andaluza, el primero de mayo, coincide casi milimétricamente en el tiempo con el deadline que el reglamento de la Asamblea extremeña y de las Cortes de Aragón estipulan para que haya una investidura y se evite la repetición electoral. El 4 de mayo, lunes, en el caso extremeño, y un día antes, el domingo 3, en Aragón. Los tiempos son distintos en el caso de las Cortes de Castilla y León, aún sin constituirse. En cualquier caso, y precisiones de agenda al margen, hay algunas encrucijadas para ambos tan simples en su enunciado como complejas en su resolución.

Abascal, que hace dos años lideró la salida unilateral de Vox de todos los gobiernos autonómicos, tras haber llegado a las primeras coaliciones primero en Castilla y León en 2022 y un año después en otro buen puñado de autonomías, enfrenta ahora la encrucijada de seguir fuera de las instituciones (las autonómicas, porque sí está presente junto al PP en algunos ayuntamientos) o volver a entrar en ellas. Algo que condicionaría su discurso, cada vez más crítico con el "bipartidismo", a diferencia de los orígenes de su formación, donde el eje discursivo pivotaba más en la denuncia del PP como un partido de la "derechita cobarde" al que Vox vendría a reemplazar. Y lo condicionaría tanto a corto plazo (campaña andaluza de mayo) como a medio y largo, con las elecciones generales en el horizonte, el próximo año si Pedro Sánchez lleva a cabo su propósito de agotar la legislatura.

Feijóo, por su parte, debe por un lado demostrar que es capaz de articular mayorías con la extrema derecha, el único camino posible si quiere suceder a Sánchez en la Moncloa, aun a riesgo de seguir engordando a Vox, como le reprochan sus críticos.

Los recelos mutuos, en fin, no han hecho sino aumentar tras las vacaciones de Pascua. En Vox nunca ha gustado el papel protagonista tomado en las negociaciones por Génova, y más en concreto por el secretario general del PP, Miguel Tellado. Desde hace meses, la cúpula de Abascal le atribuye maniobras subrepticias junto al grupo de críticos de Vox, con el ex portavoz y el ex secretario general, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, en lugar destacado. El PP aplica una máxima inflexible, que explican así fuentes de la dirección del partido: "Si en las negociaciones, además de los dirigentes autonómicos, está Bambú [la calle del norte de la ciudad de Madrid donde se ubica la sede de Vox] estará Génova".

"Que no incordien"

Esas maniobras, que por supuesto los populares niegan tajantemente, estarían en el origen de las intervenciones de esos críticos (también el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo) en medios de comunicación conservadores, donde se han producido muchas de las acusaciones más sonadas contra Abascal y su entorno, incluidas las de presuntas irregularidades financieras con la empresa Tizona, el proveedor en régimen de exclusividad de cursos de formación para los dirigentes de Vox y asesoría de comunicación para el partido. Se trata de la compañía pilotada por el principal asesor de Abascal, Kiko Méndez-Monasterio, y los empresarios Julio y Gabriel Ariza, padre e hijo y fundadores del grupo Intereconomía. Que la hiperactividad mediática de ese grupo de críticos, que reclaman incluso un congreso extraordinario de Vox, se relajase en los próximos días o semanas, sería una pista de que las negociaciones no van por mal camino. En palabras de un importante miembro de la cúpula de Vox con influencia en las negociaciones: "Lo importante es que Génova no incordie".

Las acusaciones contra Tellado se pusieron crudamente negro sobre blanco en la carta a la militancia del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que trascendió en plena Semana Santa y ante la que el PP puso el grito en el cielo. En ella, se señalaba tanto a Tellado como a Mar Sánchez, diputada y una de las principales asesoras de Feijóo, desconocida para el gran público. "Son ellos, ese clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría, los que han contactado con arribistas y despechados para poner en marcha la maquinaria mediática contra el tercer partido de España".

Desde el PP, por su parte, aseguran no saber cuál es el problema para que no haya acuerdos. "No conocemos los cuatro o cinco puntos que están imposibilitando un pacto", subrayan fuentes de la dirección de los populares, no sin cierta sorna, al tiempo que aseguran que Abascal afirmó que entraría en los gobiernos. El presidente de Vox dijo eso, sí, aunque también añadió que "lo primero son los programas" y, añadió, "las garantías". Como formación aún novata (no hace ni una década que dejó de ser un partido extraparlamentario) Vox confiesa haber sido ingenuo en el pasado al firmar acuerdos sin poder asegurar su cumplimiento en algunos puntos.

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