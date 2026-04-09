Tribunales
El juez reclama los informes de asistencia al punto violeta y al psiquiatra que atendieron a la denunciante del exDAO
El abogado de la denunciante se ha mostrado satisfecho con la decisión judicial, que permitirá "incorporar un examen objetivo que demuestra las lesiones padecidas por la víctima"
EP
El juez que investiga al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por presunta agresión sexual a una subordinada ha solicitado un informe del punto violeta de Madrid que asistió a la víctima, así como otro al psiquiatra de la clínica que la atendió.
El magistrado ha admitido así, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la petición de la denunciante y ha reclamado el "informe elaborado" al punto violeta de Madrid donde la denunciante recibió asistencia por parte de "la psicóloga, trabajadora social y asesora jurídica".
Asimismo, ha reclamado al psiquiatra que atendió a la querellante en una clínica un informe sobre la asistencia y el tratamiento que recibió la misma.
El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, se ha mostrado satisfecho con la decisión judicial, que permitirá "incorporar un examen objetivo que demuestra las lesiones padecidas por la víctima, la dinámica de causación de las mismas y refuerza la detallada declaración ante el magistrado instructor", según ha señalado en declaraciones a los medios.
La denunciante, agente de la Policía Nacional subordinada de González, apuntó en su querella a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.
La mujer ratificó la querella en su declaración ante el juez, en la que "detalló los hechos, contestó a todas las preguntas y acreditó todo", según explicó su abogado.
Por su parte, González aseguró que había ido al juzgado a "demostrar" su "inocencia" ante el juez, afirmando que la querella le ha "destrozado la vida personal, familiar y profesional".
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