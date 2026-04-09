Accidente ferroviario
La jueza que investiga el accidente de Adamuz rechaza la personación de Ouigo en la causa
En su diligencia, señala que toma la decisión "al no ser perjudicado directo del accidente" e insta a la empresa a "si a su derecho conviene", reclamar "por la vía correspondiente los perjuicios que pudieran habérsele ocasionado"
EFE
La jueza de la localidad cordobesa Montoro que investiga el accidente de trenes del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, ha rechazado la petición de personación en la causa a la empresa ferroviaria Ouigo España.
En su diligencia, a la que ha tenido este jueves acceso EFE, la jueza señala que no se admite la personación de Ouigo "al no ser perjudicado directo del accidente" e insta a la empresa a "si a su derecho conviene", reclamar "por la vía correspondiente los perjuicios que pudieran habérsele ocasionado".
Además se comunica que cualquier escrito que dirija a la presente pieza separada de "Acusación Particular de Víctimas y Perjudicados" deberá presentarlo en la pieza "Otros incidentes", ya que de lo contrario puede ser rechazado por el programa de gestión informático.
Finalmente, la jueza recuerda que ante esta decisión cabe "recurso de reposición" mediante un escrito presentado en la oficina judicial en el plazo de tres días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.
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