Sánchez buscará en Pekín corregir el déficit comercial y condicionar las inversiones chinas en España para que generen empleo

La cuarta visita anual consecutiva de Pedro Sánchez a China que arrancará el próximo lunes tiene como principales objetivos seguir profundizando los lazos institucionales con el gigante asiático y tratar aminorar los grandes desequilibrios comerciales. El déficit comercial, lejos de corregirse, se ha elevado a cifras récord hasta los 42.000 millones de euros. Principalmente, por el aumento de las importaciones como se ha dejado notar de forma voluminosa en los coches eléctricos y el desvío de comercio a la UE en un contexto de guerra arancelaria con EEUU.

Más allá de intentar abrir nuevos mercados para aumentar las exportaciones en los sectores agrícolas y manufactureros, la delegación española encabezada por el jefe del Ejecutivo busca ganar influencia en China para actuar como una suerte de puente con Bruselas, donde se marca la política comercial y las posiciones entre los socios son divergentes. Una semana después del viaje, que se desarrollará entre los días 13 y 15 de este mes, se celebrará en Chipre un Consejo Europeo informal.

Los colaboradores del presidente del Gobierno hablan así de un viaje de ida y vuelta. Sin esconder el deseo de que su interlocución y relación de confianza con China les hacen más relevantes de cara alentar a ambos bloques para resolver sus controversias con una agenda más positiva. Para Sánchez es clave mejorar la relación entre la UE y China. En el convulso contexto geopolítico incluso se le otorga al régimen la posibilidad de ejercer como fuerza estabilizadora. Aunque en la guerra de Irán ha adoptado un papel discreto en la mediación, en el Ejecutivo valoran que se haya expresado en defensa del derecho internacional.

Condicionar las inversiones chinas en España para que sus beneficios se dejen sentir en el país es otra de las carpetas que se abordarán tanto con las empresas como con el gobierno chino, pues este último es quien las autoriza. Para ello, según apuntan fuentes de Moncloa, se pondrá el acento en asuntos que consideran claves y que vienen ya negociando, como que dichas inversiones generen empleo local en España y valor añadido. Se pone el foco en que se arrastren cadenas de valor con proveedores nacionales para sus suministros, algo que no siempre está garantizado en inversiones algunas veces cuestionadas.

Los encuentros con empresarios tecnológicos y la elección de Xiaomi para visitar su sede, da cuenta del cariz del viaje de Sánchez. En el terreno de la innovación se buscará desarrollar alianzas. Entre los empresarios españoles destacan representantes de los sectores tecnológicos, de la energía, las telecomunicaciones o automovilístico.

La intención es también garantizar el acceso a materias críticas y tierras raras que sean sensibles a las necesidades de las cadenas de suministro del tejido industrial español. La diplomacia juega un papel importante a la hora de alcanzar este objetivo para minimizar el efecto de las restricciones a terceros.

Alineado con el marco de la UE

El viaje, en términos diplomáticos, tiene por parte de China el máximo estatus. La agenda institucional del jefe del Ejecutivo comprende una reunión con el presidente Xi Jinping y posteriormente un banquete oficial en el Gran Palacio del Pueblo. Sánchez tendrá también una ceremonia de bienvenida, encuentro y banquete ofrecidos por el primer ministro chino, Li Qiang.

Con el primer ministro está previsto que se firmen acuerdos bilaterales en el ámbito educativo, tecnológico y sobre intercambio cultural. Asimismo, el presidente del Gobierno mantendrá otro encuentro con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. El rango de viaje oficial ha conllevado que las autoridades extienda por primera vez la invitación a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo.

En el Gobierno insisten en España defiende sus intereses bilaterales, pero que la parte más comercial del viaje está preparada en contacto con las instituciones comunitarias. Las posiciones de España, insisten, estarían siempre alineadas con las propuestas que están sobre la UE. Un viaje que no se hace en contra de nadie, se apunta respecto a las relaciones transatlánticas. Desde la óptica de una política exterior de carácter global, donde se mira a todas las grandes potencias. De hecho, está previsto que este mismo mes de mayo el presidente de EEUU, Donald Trump, viaje a China y se reúna con Xi Jinping.

Dos años de la instrucción de Peinado contra Begoña Gómez

El presidente del Gobierno viajará a China acompañado de su esposa, Begoña Gómez. Se trata de la primera vez que las autoridades chinas extienden la invitación a la esposa del jefe del Ejecutivo, que tendrá agenda privada en Pekín durante los tres días que durará la visita, entre los próximos 13 y 15 de abril, según fuentes de Moncloa. Al día siguiente, se cumplirán dos años desde que el juez Juan Carlos Peinado acordase abrir diligencias ante una denuncia presentada por la organización Manos Limpias.

Gómez ha acompañado al jefe del Ejecutivo en diversos viajes oficiales y, precisamente, los hitos de su caso han coincidido repetidamente durante su desarrollo. En el viaje a la India a finales de octubre de 2024, conoció la decisión del juez Peinado de ampliar la investigación para imputarle dos nuevos delitos relacionados con un software de la Universidad Complutense. Concretamente, apropiación indebida e intrusismo profesional.

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Cuando acompañó a Sánchez a Río de Janeiro (Brasil) para participar en la cumbre del G20, en noviembre del mismo año, el juez instructor de la causa reclamó a la policía judicial investigar sus cuentas corrientes, además de un certificado al registro civil de su acta de matrimonio con sus “anotaciones marginales”.