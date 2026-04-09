Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivales ValènciaPrecio habitación ValenciaAbonos MestallaOrmuzError gramatical lonaRenta: deducción músicaRenta 2025Festivo Valencia
instagramlinkedin

"Liderazgo en temas globales"

Sánchez, premiado como 'Campeón por el cambio global' por la fundación de Naciones Unidas

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (i), en el Palacio de la Moncloa, en una imagen de archivo.

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (i), en el Palacio de la Moncloa, en una imagen de archivo. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EP

MADRID

La fundación de las Naciones Unidas ha otorgado el premio 'Campeón por el cambio global' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "liderazgo en temas globales" como el cambio climático, la igualdad de género, la justicia social y por su "compromiso con un orden internacional que beneficie a todos los países".

Esta fundación concede este galardón a personas "extraordinarias" que encarnan los valores sede de las Naciones Unidas y su carta fundacional y este año se lo han entregado al jefe del Ejecutivo español en el evento anual "We the Peoples" (Nosotros los pueblos), inspirado en las palabras iniciales de la Carta de la ONU.

En un vídeo proyectado en el acto, Sánchez ha asegurado que España va a seguir "alzando la voz en favor de un multilateralismo más fuerte, más justo y más representativo". "Es hora de hacer más. Y de hacerlo mejor", ha enfatizado.

Noticias relacionadas

"Los pueblos no son solo aquellos que viven en seguridad y comodidad, como nosotros" sino que se refiere "a aquellos que sufren y atraviesan dificultades", ha trasladado el jefe del Ejecutivo, haciendo hincapié en que "esas son las personas para las que se creó la Organización de las Naciones Unidas". Esas son las personas a las que se supone que debe servir el multilateralismo", ha enfatizado a continuación. El premio lo ha recogido en nombre del presidente del Gobierno la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
  2. Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
  3. A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
  4. La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
  5. Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
  6. ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
  7. Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
  8. Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo

Exjefe de Claudia Montes en Logirail: Koldo me amenazó con que "iban a rodar cabezas"

Exjefe de Claudia Montes en Logirail: Koldo me amenazó con que "iban a rodar cabezas"

La Banda Jove de la Societat Musical d'Alzira desfila por el parque Disney de París

Un taller creativo reutiliza los fangos de la dana para elaborar loza artesanal y tierra de cultivo

Un taller creativo reutiliza los fangos de la dana para elaborar loza artesanal y tierra de cultivo

Algemesí da una segunda vida a los fangos de la dana para crear artesanía.

Turismofobia

El séptimo foco del virus de Newcastle en la Vall d'Albaida golpea a una granja con 26.000 pollos en Ràfol de Salem

El séptimo foco del virus de Newcastle en la Vall d'Albaida golpea a una granja con 26.000 pollos en Ràfol de Salem

Retiran la lona publicitaria de la Gran Vía de València que tenía un error gramatical

Arde un contenedor de madrugada en el Port de Sagunt

Arde un contenedor de madrugada en el Port de Sagunt
Tracking Pixel Contents