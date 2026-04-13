Un empresario alertó a Ábalos por correo de que el dueño de Villafuel alardeaba de conseguir la licencia a cambio de pagarle un chalet

La cuarta sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García ha comenzado con las explicaciones de Manuel Salles, Un empresario del entorno del comisionista Víctor de Aldama imputado en la causa de hidrocarburos, sobre un correo electrónico que envió al propio ex ministro el enero del 2022. En él se relataba cómo el dueño de Villafuel, Claudio Rivas, alardeaba en público de que conseguiría la licencia para operar a cambio de pagarle un chalet. Según este testigo, estas confesiones se hacían en comidas con otros empresarios "fruto de las drogas y el alcohol".

El contenido de este correo en cuestión fue reenviado por WhatsApp a un tercer empresario, Pilar Israel, que le precedió como testigo ante los siete magistrados que juzgan este caso, y por esta razón consta en la causa. En este mensaje se decía Villafuel no iba a ser operadora de hidrocarburos por mucho que se "financiara el Zamora" -- en alusión al equipo propiedad del comisionista Aldama--, se comiera en sus restaurantes o se pagara el chalet del ministro.

Según Israel Pilar, Salles le reenvió ese mensaje para demostrarle precisamente que se lo había enviado al ministro, que no era un fanfarrón e iba a "incendiarse el convento". "Nos reímos y ahí quedó", ha concluido sobre este asunto. A esta explicación ha seguido la del propio Manuel Salles, que ha confirmado cuál era su intención con las palabras que remitió por correo al propio ex ministro Ábalos y también a Koldo. Lo hizo porque no le gustaba que Claudio Rivas, dueño de Villafuel, alardeara "fruto de las drogas y el alcohol" de obtener de este modo la licencia: "Me sentó mal porque lo veía injusto".

"Fue por mi culpa que se hizo la denuncia al Ministerio de Fiscal", ha señalado en relación con la causa abierta por el caso hidrocarburos ante el juez Santiago Pedraz. También ha reconocido que tuvo a Koldo en nónima unos meses para que le ayudara a "abrir puertas" porque desconocía el procedimiento para obtener una licencia bancaria . "Jamás se dan comisiones, se le contrata y se le paga y ya está", dijo el testigo, que ha lamentado aparecer mencionado en un informe de la UCO con una fotografía en la que no es él el que aparece, sino otra persona.

Tras un receso, la sesión se ha reiniciado con la comparecencia de Claudio Rivas, dueño de Villafuel y el empresario que supuestamente compró el chalet en La Aldaidesa que disfrutó el exministro Ábalos y su familia. Dada su condición de imputado en la causa de hidrocarburos ha rechazado contestar a las preguntas del fiscal jefe Anticorrupción y el resto de acusaciones, que le preguntaron por la compra de este inmueble y su relación con Carmen Pano, la empresaria que la semana pasada confesó haber llevado efectivo a la sede del PSOE que procedía de Rivas para comprar la licencia de operadora de hidrocarburos para su empresa

Más ineco

La jornada había comenzado con la comparecencia de Joséfa Pérez García, directora de recursos humanos de Ineco, que vuelve a llevar al juicio al asunto del presunto "enchufe" de la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, en esta empresa pública, donde cobró sin trabajar según su propia confesión. Según su testimonio, el responsable del encargo de Adif le mandó el currículum de Jessica Rodríguez para que la tuviera en cuenta en las plazas que tenían libres y se programó la entrevista, pero esa misma mañana se canceló, algo que depende del departamento de Selección. ha afirmado que recuerda la razón por la que no hubo entrevista.

La responsable de Ineco coincidió con Koldo García porque el que fuera asesor de Ábalos en Transportes acompañó a la candidata a la firma del contrato y en una segunda ocasión para recoger el ordenador y otro material en las oficinas de Ineco. En las dos ocasiones, Rodríguez acudió acompañada por Koldo, aunque en ese momento no sabía quién era.

A preguntas de la acusación particular, la testigo de Ineco también ha reconocido que el procedimiento tan rápido de contratación de esta candidata "no fue el habitual", aunque, por otro lado, ha manifestado que esta trabajadora le remitía correos electrónicos manifestando que tenía mayor carga de trabajo unos días que otros y también sobre su labor diaria: "No teníamos ningún indicio de que no estuviera trabajando", ha señalado esta responsable de Ineco, dado que el cliente, que era Adif, nunca se quejó.

A esta testigo le ha seguido Manuel Pérez Villariño, un conocido de Ábalos y de su hijo Víctor tiene un negocio de alquiler vacacional en Málaga y al que los Ábalos consultaron sobre el chalet de la Alcaidesa que según la investigación disfrutó el exministro y fue pagado por socios de Aldama. Según este testigo le preguntaron una valoración sobre este inmueble para alquilarlo y él desaconsejó la operación por el alto precio y porque no se daba la posibilidad de subarriendo.

Víctor Ábalos, a la salida del Supremo. Juicio a José Luis Ábalos y Koldo García en el Supremo / José Luis Roca

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz utilizó su turno en este interrogatorio para aludir a que existe en la causa una conversación por WhatsApp de julio de 2021 entre este testigo y Koldo del que la UCO "saca solamente una línea", cuando le dice "gracias por el tema casa", que según este testigo nada tiene que ver con un ofrecimiento suyo personal sobre la Alcaidesa, sino respecto a la búsqueda de apartamentos vacacionales para que él pudiera ir con su familia.

La ex mujer de Koldo

La operativa de pagos en efectivo desde la sede del PSOE volverá previsiblemente a mencionarse en la cuarta sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y su ex asesor con la comparecencia de Patricia Úriz, ex mujer de este último. Al igual que Joseba, el hermano de Koldo García, esta mujer ya reconoció durante la instrucción haber acudido varias veces a la sede del PSOE en Ferraz para recoger sobres con efectivo para compensar gastos por adelantado.

Además, los informes de la UCO apuntan al uso por esta mujer de un lenguje "convenido" en los mejajes que se intercambiera con su entonces marido para referirse al manejo dinero en efectivo, especialmente a los billetes de alto valor. Desde las "chistorras", que serían billetes de 500 euros, a los "soles" de 200 y las "lechugas" de 100 euros. "La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo", señalaba la Guardia Civil. en sus informes.

Testigos imputados

Úriz está imputada en la parte de la causa que aún se instruye en la Audiencia Nacional, por lo que es muy probable que rechace contestar al fiscal jefe Anticorrupción y a las acusaciones populares.

En la misma situación se encuentran otros testigos claves del total de ocho llamados a declarar este martes, como son el ex director general de carreteras Javier Herrero y otros socios del comisionista también en el banquillo Víctor de Aldama como son Javier Serrrano y los empresarios Claudio Rivas Manuel Salles Carceler, estos últimos investigados en el denominado caso hidrocarburos. Al igual que Rivas, Serrano ha rechazado contestar a cualquier pregunta durante la sesión del juicio de este lunes, si bien la Fiscalía ha intentado introducir el testimonio que prestó en su día durante la fase de instrucción.