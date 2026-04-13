El inspector que investigó la Kitchen identifica a Rajoy como la persona que Villarejo llamaba "el asturiano" o "RAJ"

El mando policial responsable de la investigación de la Kitchen ha declarado que las agendas del comisario José Manuel Villarejo indican que comunicó al abogado Javier Iglesias que trasladaran al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien identificaba en clave como "el asturiano" o "RAJ." sus actividades. En concreto, el 6 de julio de 2013 escribió en sus agendas: "Chisco [Francisco Martínez] le dijo que "el MIN. habló con RAJ. y todo es OK". Precisamente, el expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy podrá aclarar como testigo sí como escribió el comisario dio, como máximo responsable del PP, su aprobación a la reunión en prisión entre el abogado Javier Iglesias y Bárcenas.

Este agente ha defendido en su testimonio que se celebra en la Audiencia Nacional la relevancia de las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo de cara a iniciar las pesquisas sobre la actuación parapolicial de la cúpula de Interior que trataba amedrentar al extesorero del PP Luis Bárcenas para que no reconociera la caja 'b' del PP: "El contenido es muy claro en su literalidad", ha defendido.

Asimismo, el agente ha relatado la existencia de otras pruebas, como por ejemplo es el caso de los fondos reservados que se utilizaron para pagar al exchófer de Bárcenas, que fue captado por el clan de Villarejo a cambio del abono de 2.000 euros mensuales.

Asimismo, los magistrados Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló acordaron el pasado martes mantener como elemento de prueba la grabación clave que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo el 22 de agosto de 2014 al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, 'número dos' del ministro del PP, Jorge Fernández Díaz, que evidencia que la cúpula de Interior estaba al tanto de la denominada Operación Kitchen.

Vista oral

Precisamente, este lunes se retoman las sesiones de la vista oral en las que se juzga a la cúpula del Ministerio del Interior del PP por la presunta intimidación a Luis Bárcenas. Pretendían, según las acusaciones, que el extesorero del PP no reconociera la existencia de una caja 'b' en la formación política entonces encabezada por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. En concreto, está prevista la declaración de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que investigaron el caso Kitchen.

En este juicio se sientan en el banquillo diez acusados, entre los que figuran el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, para quienes la Fiscalía pide 15 años de cárcel, así como comisarios y otros mandos policiales de la época.