El PP pacta con Vox y recupera la presidencia de las Cortes de Castilla y León

Un procurador del PP presidirá las Cortes de Castilla y León durante toda la legislatura que comineza mañana tras pactar con Vox un reparto de la Mesa del Legislativo y a expensas del posterior pacto sobre la gobernabilidad de la Comunidad.

Ambos partidos han enviado un breve comunicado en el que detallan que se trata de un acuerdo "firme y duradero", que prevé que el PP presidirá las Cortes tras siete años sin hacerlo, mientras que Vox ocupará la Vicepresidencia Primera, al contrario de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando el leonés Carlos Pollán (Vox) fue elegido presidente.

Este acuerdo parece apuntar a que el secretario general del PP de Castilla y León y actual vicepresidente de las Cortes en funciones, Francisco Vázquez, se convertirá mañana en el nuevo presidente del Parlamento autonómico, cuya Mesa estará integrada por dos representantes del PP, dos del PSOE y dos de Vox.

PP y Vox apelan en su comunicado al "objetivo de dotar de estabilidad a la nueva legislatura", por lo que Vox ha dejado atrás su idea inicial de forzar después, en la negociación de la gobernabilidad, la posibilidad de mantener la Presidencia de las Cortes, haciendo dimitir a quien fuera elegido mañana.

"Este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos políticos, que coinciden en la necesidad de que la Comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad y ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses", han expresado en este escrito.

Sobre el acuerdo referido a las Cortes, plantean que esta Mesa recoge el "mandato otorgado por los ciudadanos de Castilla y León" en las elecciones del pasado 15 de marzo.

Noticias relacionadas

"Se trata de un acuerdo firme y duradero en las Cortes como paso previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos", han adelantado.