Abascal aspira a repetir en Andalucía la negociación de Extremadura o Aragón: "Que el partido socialista azulón tenga que pactar con Vox"

El presidente de Vox ha hecho su segundo desembarco en esta precampaña en Andalucía. En esta ocasión, Santiago Abascal, ha elegido Andújar, en la provincia de Jaén que tiene once escaños en juego de los cuales su formación obtuvo uno en las elecciones de 2022. Desde allí ha pedido apoyos para poder condicionar las políticas que aplique el "partido socialista azulón" (en alusión al PP andaluz) como ocurre en Aragón o Extremadura y ha arremetido contra la posición del Gobierno de Juanma Moreno ante el decreto de regularización de inmigrantes que, de momento, no recurrirá para evitar incurrir en una "polarización o en divisiones".

"El objetivo es que el partido socialista azulón de Juanma Moreno tenga que ponerse de acuerdo. Si no conseguimos ganar las elecciones, que es lo que nos gustaría a todos los que nos presentamos a un proceso electoral, pues espero que al menos podamos ser influyentes y ser decisivo", apuntó el líder de Vox, quien anunció que se "volcará" en la campaña durante las próximas semanas que, además, estarán marcadas por el pacto logrado en Extremadura o los posibles acuerdos que se puedan alcanzar en Aragón o Castilla y León.

Precisamente ese escenario es al que aspira Vox 17 M: condicionar y marcar la legislatura: "Lo único que se va a votar es si el señor Juanma Moreno, que dirige un partido socialista azulón, puede hacer y deshacer en solitario, o mejor dicho, puede vegetar en solitario cuatro años más, sin cambiar nada, o si tiene que ponerse de acuerdo con una fuerza política como Vox, que plantea un cambio real", apuntó en declaraciones a los medios.

La amenaza de esta posibilidad es uno de los ejes del discurso electoral del PP andaluz. Juanma Moreno repite desde el inicio de la campaña que está en juego "la estabilidad" de Andalucía si no obtiene una mayoría suficiente. Lo contrario, tener que llegar a acuerdos con Vox, es "todo un lío", como definió el propio presidente recientemente.

Críticas por el decreto de regularización

En esta línea de marcar distancia con el Gobierno de Juanma Moreno, el líder de Vox arremetió contra la decisión de no recurrir de momento el decreto de regularización de inmigrantes ni entrar en una confrontación con el Gobierno para evitar "más polarización o división".

"Siempre es momento y muy especialmente en una campaña electoral para que los españoles y los andaluces sepan qué es lo que defendemos. Pero esto no debe preocuparle al señor Juanma Moreno, que tiene un corazón muy grande para acoger a todo el mundo", criticó el líder de Vox quien apuntó que es "asunto grave y también para los países de los que somos socios en el seno de la Unión Europea, que ya están planteándose, a petición de fuerzas políticas de todo tipo, el cierre de las fronteras".

Mensajes hacia el campo andaluz

El presidente de Vox aprovechó para lanzar un mensaje dirigido al campo andaluz especialmente crítico con el acuerdo con Mercosur: "Faltan 15 días para que en comarcas como está empiecen a sufrir las consecuencias de la aplicación de un tratado que constituye una traición y que suicida para nuestro campo", ha señalado Abascal, quien ha puesto el foco en el impacto directo sobre el olivar andaluz.

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Además, ha recordado que PP y PSOE "se han opuesto conjuntamente a la propuesta de Vox de que se protegiera el olivar en Andalucía", evidenciando, a su juicio, "la coincidencia del bipartidismo en políticas que perjudican al campo en un contexto agravado por Mercosur".