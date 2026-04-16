Santiago Abascal, satisfecho del pacto con el PP en Extremadura: "Empezaremos a deshacer leyes"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado satisfecho por el pacto alcanzado con el PP de Extremadura para formar gobierno con María Guardiola. En el nuevo Ejecutivo de coalición, la formación ostentará una vicepresidencia de Desregulación, "que se va a encargar de empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias", y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Durante su intervención en un acto preelectoral en Granada de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo recogido por Europa Press, Abascal ha felicitado al candidato extremeño de Vox, Óscar Fernández, y ha hecho extensiva su felicitación a María Guardiola, "porque a pesar de la confrontación política y a pesar de las diferencias, que son muchas, hemos conseguido llegar a un acuerdo".

"No se va a arrancar un solo olivo"

"Hemos llegado a un acuerdo en el que tenemos garantizado que en Extremadura no se va a arrancar un solo olivo; tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social", ha dicho.

Y en referencia a la fiscalidad, Santiago Abascal ha dicho que con el acuerdo de Extremadura entre PP y Vox, la comunidad "va a tener en los primeros tramos (del IRPF), que son los importantes, los impuestos más bajos de toda España, gracias al triunfo de Vox".

Contra los pactos "de traidores"

El líder nacional de Vox también ha dicho que va a haber un Gobierno en Extremadura que va a defender el campo y la industria "frente a pactos absolutamente suicidas y de traidores, como es el pacto de Mercosur".

En este punto ha añadido que Vox puede garantizar que en Extremadura va a haber "una vicepresidencia de desregulación, que se va a encargar de empezar a deshacer leyes normativas y exigencias que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas"

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"Estas y otras muchas cosas son las que hemos logrado con el apoyo que nos han dado los extremeños. Y estamos contentos, pero no estamos completamente satisfechos porque tenemos una ambición mucho mayor", ha señalado por último Abascal, que ha sentenciado que "cuanto más apoyo tenga Vox, más cosas cambiarán en Extremadura", ha dicho.