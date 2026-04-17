El pacto de Extremadura irrumpe en Andalucía: Juanma Moreno llama al voto útil para evitarlo y Vox lo sitúa como modelo a seguir

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, el primero de los tres que están en negociación en España, vuelve a situar en el centro de la campaña andaluza las posibles consecuencias de que se repita en Andalucía un resultado similar al resto de procesos autonómicos. Es decir, una victoria del PP pero sin mayoría suficiente para gobernar que le obligue a una dura negociación, a aceptar las exigencias de Vox e incluso a forjar un gobierno de coalición. Este es el escenario al que aspira la formación de Santiago Abascal y el principal argumento del PP para hacer una llamada al voto útil que, como ocurrió en 2022, movilice a su favor al electorado, especialmente al de centro. La izquierda, por su parte, advierte de las consecuencias de la relación entre las dos formaciones para activar a sus votantes potenciales que pudieran inclinarse en esta ocasión por la abstención.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha evitado entrar al detalle del acuerdo extremeño, que condiciona las políticas de migración, educación o seguridad, (alegó no haber "tenido tiempo para leerlo" para evitar un choque con María Guardiola o la dirección de Génova) pero sí ha aprovechado para advertir de que el 17M está en juego que se repita un modelo similar en Andalucía: "En Andalucía buscamos otras opciones, ser libres, un gobierno en solitario y que no haya seis meses de bloqueo, sino que podamos empezar desde el minuto uno", apuntó en una atención a medios en la provincia de Cádiz.

Moreno, en esta línea, aprovechó para pedir una mayoría absoluta que evite un gobierno de coalición: "Los andaluces van a tener la oportunidad el próximo 17 de mayo de decidir si quieren una vía como la que ha tenido que abrir Extremadura, o Castilla y León, o Aragón, o una vía única, que es la vía andaluza, que es un gobierno con estabilidad y, por tanto, una mayoría suficiente", puntualizó. Los datos que públicamente ha mencionado la dirección regional del PP apuntan a que hay un escaso margen que puede decidir el reparto de los últimos diputados en varias provincias siguiendo el criterio de la Ley D'Hont. Apenas unos 15.000 votos, afirmó el presidente Juanma Moreno, pueden decidir si hay o no una mayoría absoluta.

Un modelo a seguir para Vox

El acuerdo alcanzado en Extremadura, no obstante, también ha reforzado la posición de Vox en Andalucía. Los de Santiago Abacal le dieron el poder a Juanma Moreno en 2018 sin entrar en el gobierno, que dejaron a PP y Ciudadanos. Durante los últimos años han lamentado esta decisión y han advertido que si sus votos son necesarios no se repetiría el modelo y se fijarían como objetivo entrar en el Gobierno.

En esta línea, su candidato Manuel Gavira avisó desde Marbella que su aspiración es trasladar a San Telmo una negociación y un pacto como el extremeño: "Es un acuerdo que marca las líneas que nosotros queremos trasladar para el próximo gobierno de Andalucía. Vamos a traer esas políticas de cambio de rumbo y de sentido común que suponen que haya más seguridad en las calles, un control de la inmigración ilegal y masiva que genera miedo, intranquilidad e inseguridad", subrayó.

Este fue precisamente el mensaje que lanzó el propio Abascal este jueves (horas antes de que se cerrara el acuerdo de Extremadura) durante un acto político celebrado en Jaén. Allí incidió en que el objetivo de la formación es condicionar al próximo gobierno y las políticas que se lleven a cabo por parte de un PP andaluz al que ridiculizó llamando "partido socialista azulón".

Choque en inmigración

El mayor choque entre las políticas del PP y Vox en Andalucía se ha producido durante los últimos años en el ámbito de la inmigración que ha vuelto al primer plano del debate político de esta campaña por el decreto de regularización aprobado por el Consejo de Ministros y por el último consejo de infancia que el Ministerio convocó para avanzar en el reparto de los menores inmigrantes que están alojados en instalaciones saturadas de Canarias o Ceuta.

El PP andaluz ha mantenido en todo momento un discurso conciliador y de acogida en el ámbito de la inmigración defendido el propio Parlamento en repetidas ocasiones por Juanma Moreno frente a las presiones y las denuncias repetidas lanzadas desde Vox. El último escenario de confrontación ha sido precisamente esta semana ante la decisión del Gobierno de Juanma Moreno de no posicionarse abiertamente en contra ni recurrir el decreto de regularización posición duramente criticada por el propio Santiago Abascal.

Movilización para la izquierda

La relación entre PP y Vox es también uno de los principales argumentos electorales de las formaciones de izquierda que advierten de las consecuencias que pueda tener para Andalucía. Pero desde otra perspectiva. Tanto el PSOE por Por Andalucía inciden en que los acuerdos en otras comunidades autónomas son posibles porque hay similitudes y coincidencias para evitar que el debate sea la alternativa entre mayoría absoluta y mayoría simple y centrar la campaña en un marco de izquierda-derecha.

"No se trata de lo que firmen. Se trata de que la única alternativa a la involución de derechas y los retrocesos es votar al PSOE. El PP de Feijóo tiene el mismo dicurso de la ultraderecha", puntualizó la secretaria general de los socialistas.

"Se demuesta que el PP está comprando el marco político de Vox. Son como colegas que se conocen desde chicos, dos personajes que han vivido de la política toda su vida y que no saben lo que es trabajar fuera de la política", detalló, por su parte, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

En esta línea, desde Los Palacios calificó de "trampa" que Moreno apele a una mayoría suficiente para el PP-A para que no tenga que contar con Vox en el gobierno. "Votar a Moreno Bonilla, ¿para qué, para hacer la misma política de Vox, aunque se llame PP?", ha planteado Maíllo, quien ha señalado que el PP andaluz es el que ha "destrozado" la sanidad.