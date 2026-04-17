Sánchez y Lula exhiben su alianza anti-Trump con la firma de 15 acuerdos: "Cuando se dan retrocesos en democracia, aparece el fascismo"

"La ola reaccionaria ataca a nuestras democracias". Con este 'leitmotiv' compartido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han solemnizado el eje anti-Trump que pretenden encabezar a escala mundial. Lo han hecho desde Catalunya, donde esas palabras contundentes contra "los autoritarismos y la desinformación" se han traducido en 15 acuerdos entre los dos países. El riesgo de no hacerlo, han advertido, es que se abra paso el "fascismo". El encuentro ha sido calificado de "histórico" por Sánchez por ser el primero de este calibre, además de reivindicarlo como una apuesta por la cooperación entre la Unión Europea y América Latina que es antagónica a la de la "confrontación y la guerra".

Además de estrechar lazos transoceánicos entre los dos países, Sánchez y Lula han diseñado al milímetro una fotografía que traslade a escala internacional que existen líderes dispuestos a plantar cara a las políticas capitaneadas por Donald Trump con una agenda compartida basada en la diplomacia, el 'no' a la guerra, la defensa de la democracia y el respeto al derecho internacional. La de hoy es la primera cumbre de este calibre de España con Brasil y, de hecho, con un país latinoamericano.

La cumbre de la dupla progresista celebrada en el Palau de Pedralbes, cuyos jardines han sido engalanados con geranios rojos, es la antesala de la IV Reunión por la Democracia y la Global Progressive Mobilisation. En la que es la segunda sede oficial de la Generalitat de Catalunya, ambos dirigentes han sido recibidos con honores militares por parte del Ejército de Tierra y también por el president Salvador Illa, que ha ejercido de anfitrión y que considera que la triple cita en Barcelona de este fin de semana sitúa la capital catalana como un actor que gana peso en la esfera europea e internacional.

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Este mismo viernes el president compartirá con Lula una visita al Supercomputing Center y este mediodía mantiene un encuentro con el president de Colòmbia, Gustavo Petro. Además, en el marco de la Global Progressive Mobilisation, el president tiene agendadas reuniones bilaterales con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; con el presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil; el gobernador de la província de Buenos Aires, Axel Kicillof; y con la expresidenta del Senado de Chile Isabel Allende, entro otros.