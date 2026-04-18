En Madrid
Corina Machado en España: "No hay sociedad tan decidida a avanzar hacia la democracia como la venezolana"
La Premio Nobel de la Paz dijo que la única garantía de estabilidad para Venezuela "son unas elecciones limpias y libres"
EFE
Madrid
La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este sábado desde Madrid que "no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana".
Al inicio de una rueda de prensa con motivo de su visita a España, la Premio Nobel de la Paz dijo también que la única garantía de estabilidad para Venezuela "son unas elecciones limpias y libres" que permitan avanzar en la "transición ordenada" hacia la democracia.
Machado se ha reunido durante su estancia en Madrid con varios líderes conservadores, pero no con representantes del Gobierno español, y esta tarde celebrará una concentración con la comunidad venezolana en el país.
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