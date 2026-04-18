Madrid, capital de la diáspora venezolana en España, se vuelca con la oposición al chavismo: "Sol se ha convertido en nuestra plaza de la libertad"

Madrid, aparte de ser España dentro de España, también es en gran parte Venezuela fuera de ella. La región es el epicentro de la diáspora venezolana en nuestro país. Hace mucho que dejó de ser solo una ciudad de acogida más para aquellos que han salido huyendo del régimen chavista en busca de un lugar en el que rehacer su vida, convertida cada vez más en su gran capital española. Los datos avalan esta afirmación: en la Comunidad de Madrid residen más de 210.000 personas nacidas en Venezuela, casi una de cada tres de las cerca de 692.000 contabilizadas en toda España.

Más allá de los números, esta presencia se siente en las calles. Ya se vio a comienzos de enero, cuando miles de venezolanos abarrotaron la Puerta del Sol en una concentración cargada de banderas, consignas y emoción tras la ofensiva de Estados Unidos sobre Caracas y la caída de Nicolás Maduro. Aquel día, el centro de Madrid se convirtió durante unas horas en territorio venezolano. Este fin de semana, la escena se repite con otra forma, pero el mismo fondo: la capital española vuelve a presentarse como el gran escaparate europeo de la oposición al chavismo.

La visita de María Corina Machado ha activado en Madrid desde ayer viernes un programa de alta carga política y simbólica. La ciudad encadena en apenas dos días reuniones, homenajes institucionales y un gran acto de masas en la Puerta del Sol llamado a reunir a la diáspora venezolana en el país. La agenda arrancó ayer viernes con un encuentro entre Machado y Alberto Núñez Feijóo en Génova. Tras recibirla con una fuerte ovación, el líder del PP reclamó que en Venezuela haya pronto elecciones "libres" y "con un calendario explícito".

Esa misma tarde, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, hizo entrega de la Llave de Oro de la ciudad a la opositora venezolana desde la Casa de la Villa. Un acto que estuvo cargado de simbolismo político y arropado por decenas de venezolanos que la ovacionaron al grito de “presidenta” y “libertad”. Almeida presentó la distinción como un homenaje tanto a Machado como a la lucha del pueblo venezolano por recuperar la libertad y la democracia. En su réplica, Machado agradeció el recibimiento, vinculó a España y Venezuela por sus lazos históricos y la defensa de la libertad y reivindicó la capacidad de la oposición para unir al país frente al chavismo; cerrando su intervención aludiendo al valor de la libertad y al significado de la llave como símbolo de apertura hacia una Venezuela próximamente libre.

Si Almeida se encargó de darle la bienvenida ayer, Isabel Díaz Ayuso se erigirá como su gran anfitriona este sábado. Antes de salir a la tarima en Sol para dirigirse a sus compatriotas, Machado mantendrá un encuentro privado con Ayuso. A continuación, se procederá en la Real Casa de Correos a la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a quien desde el Ejecutivo regional se ha calificado de "faro en defensa de la libertad del pueblo venezolano". "Es un honor recibir a personas que se han jugado la vida por defender a un pueblo exiliado, perseguido, torturado”, deslizaba este viernes la presidenta madrileña.

En el acto se hará entrega también de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Edmundo González, candidato en las elecciones presidenciales de Venezuela apoyado por Machado después de que el Consejo Nacional Electoral la inhabilitara y al que la oposición y algunas organizaciones internacionales consideran vencedor de aquellos comicios frente a Nicolás Maduro. González ha informado a través de la red social X de que se encuentra hospitalizado y no podrá acudir. Será previsiblemente su hija quien recoja la condecoración junto a Machado.

El momento cumbre de la visita llegará este sábado en la Puerta del Sol, que, en palabras de Ayuso, será “el kilómetro cero del mundo libre”. Para los propios venezolanos exiliados, el espacio "se ha convertido en nuestra plaza de la libertad en Madrid", afirma Nixon Moreno, coordinador político de Alianza Bravo Pueblo y miembro del equipo del también opositor Antonio Ledesma. El de esta tarde será el evento "más importante" de todos, un "evento histórico sin precedentes” con venezolanos llegados desde distintos puntos de España en un acto político-cultural cuya concentración comenzará a las 16:30, aunque la convocatoria pública de Machado no se espera hasta las 18:00 horas.

Moreno insiste en que ese vínculo entre la capital y la emigración venezolana va mucho más allá de la coyuntura política. “España ha sido el país de acogida de una gran diáspora que aquí ha conseguido trabajo, ha conseguido derechos, ha gozado libertad”, asegura en conversación telefónica. Si ya es así en general, todavía más en la capital: “Madrid forma parte del ADN de la historia de Venezuela”, afirma con rotundidad este miembro del equipo organizador del viaje. La ciudad ha sido y es el lugar donde miles de exiliados y emigrantes han encontrado "entendimiento" en un "proceso tan difícil como es la migración forzada", donde han podido "sacar adelante a sus familias" y donde han aprendido la "libertad y la responsabilidad de ser ciudadano en una cultura democrática".

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También ha dejado ya un legado, con muchos venezolanos nacidos aquí que ya son, según Moreno, "hijos de dos patrias". Pese a todo, lo que "más deseamos es poder regresar a nuestro país", apunta. Un país que, en estos momentos, sigue en plena crisis abierta y lejos de cualquier proceso de normalización. El coordinador político sostiene que “el régimen chavista busca ganar tiempo” y describe una Venezuela marcada por el deterioro económico y social, el colapso de los servicios públicos y la falta de garantías institucionales. También rechaza cualquier intento de maquillaje político: “No significa nada que retiren las fotos de Chávez”, dice, si no hay una renovación real de las instituciones y “unas elecciones totalmente transparentes”.