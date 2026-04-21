El Gobierno apuesta por la continuidad y nombra a Myriam Álvarez como número dos de Política Territorial en sustitución de Arcadi España

Myriam Álvarez, actual secretaria general de Coordinación Autonómica, será la número dos del ministerio de Política Territorial que lidera Ángel Víctor Torres. El nombramiento ha sido aprobado en la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes, según ha podido saber EL PERIÓDICO, ocupando así la vacante dejada por Arcadi España en la secretaría de Estado de Política Territorial tras su salto como ministro de Hacienda.

La elección de Myriam Álvarez es la de un perfil “continuista” y con conocimiento interno de un departamento para mantener la coordinación con todas las delegaciones del Gobierno y las relaciones bilaterales con las comunidades. Especialmente, en lo que concierne a diversas negociaciones en marcha con socios imprescindibles como es el caso de PNV y ERC.

Diputada en la Asamblea de Madrid de 1995 a 1999 y de 2001 a 2003, también fue directora de Gabinete del presidente del Congreso de enero a junio de 2016 y directora de gabinete del secretario de Estado de Política Territorial de junio de 2018 a abril de 2019 antes de su actual puesto. En el Ejecutivo ya avanzaban la necesidad de un perfil continuista, con “sensibilidad periférica”, para seguir engrasando el diálogo con los territorios.

Al perfil federalista de Arcadi España se le atribuye una capacidad de acuerdo que habría permitido desbrozar el camino para que posteriormente el Ejecutivo desbloquease acuerdos en carpetas complejas. Con el gobierno vasco se siguen negociando transferencias de competencias para dar cumplimiento al acuerdo de investidura que marcaba completar todas las pendientes que recoge el estatuto de Gernika. Se ponía como plazo el 31 de diciembre de 2025, pero este se ha superado quedando todavía pendientes una quincena.

En lo que va la legislatura se ha efectuado un total de 24 transferencias a las comunidades autónomas, frente a las 17 con los que se cerró la anterior. De todas ellas, Euskadi acapara la mitad. Algunas de ellas de peso, como las prestaciones de la Seguridad Social, lo que convierte a Euskadi en la primera comunidad en gestionarlas.

Por volumen de traspasos, le sigue Catalunya, que tras el parón de la bilateralidad por el ‘procés’ suma un total de cinco. Navarra, Castilla y León, Andalucía y Galicia completan la lista de comunidades que ha pactado traspasos con el Gobierno esta legislatura.

Más de tres semanas de espera

La última comisión bilateral entre el Gobierno central y el vasco se saldó además con ratificación del acuerdo para crear un "órgano bilateral aeroportuario", aunque en este asunto fue el ministerio de Transportes el que lideró las negociaciones. Este modelo se ha puesto ahora encima de la mesa de la Generalitat catalana para materializar uno de los compromisos pendientes del acuerdo de investidura del president Salvador Illa con ERC.

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El nombramiento se ha hecho esperar más de tres semanas, desde que Arcadi España dejase este puesto el pasado 27 de marzo en la remodelación del Gobierno provocada por la salida de María Jesús Montero.