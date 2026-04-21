El tribunal cita a Jordi Pujol el lunes para examinarle y determinar si puede declarar

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente catalán Jordi Pujol Soley lo ha citado a declarar el próximo lunes, día 27. Le ha pedido que comparezca media hora antes del inicio que está previsto de la sesión para que pueda ser examinado por los médicos forenses y, en función de su dictamen, se pueda determinar si está o no en condiciones de prestar declaración en relación con la acusación que pesa en su contra por asociación ilícita y blanqueo de capitales, delitos por los que la fiscalía pide para él nueve años de cárcel.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el tribunal presidido por José Ricardo de Prada ha decidido convocar al expresidente catalán a las 9.30 horas con el objetivo de que sea examinado por uno de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, que deberá determinar a partir del examen al que le someta y la documentación que el acusado quiera aportar, al considerarlo conveniente para "una mejor valoración médica", si está en condiciones de responder por los hechos por los que está acusado o no.

Al comenzar el juicio, pese a que forenses de la Clínica Forense de Barcelona que le examinaron por orden de la Audiencia Nacional consideraron que "no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente", el tribunal decidió aplazar su decisión definitiva al respecto hasta que le llegara el momento de declarar, lo que, de determinarse que está en condiciones, se producirá este lunes. El tribunal presidido por José Ricardo de Prada adoptó esa decisión después de que, a través de una videoconferencia, el expresidente se pusiera a disposición del tribunal para lo que fuera preciso.

El jefe de la UDEF que investigó a la familia Pujol en su segundo día de interrogatorio / EPC

Declaración en catalán

Si está en condiciones de declarar, Jordi Pujol Soley será el primero en responder a las preguntas que tengan para él preparadas el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo y los abogados del Estado, por un lado, y las defensas, por otro. Si no lo está, comenzará a prestar declaración el principal acusado, su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, quien se enfrenta a la mayor petición de pena (29 años de cárcel). Después lo harán sus hermanos. Todos ellos, menos Josep, para el que se piden 14 años de cárcel, se enfrentan a una petición de ocho años de prisión.

En previsión de que cualquiera de los Pujol o algún otro de los acusados -en el banquillo se sientan el expresidente catalán, sus siete hijos y nueve empresarios que, según las acusaciones, les ayudaron a blanquear el dinero que guardaban en Andorra a través de facturación ficticia- quiera declarar en catalán, podrá hacerlo: el tribunal ha ordenado que un intérprete esté a su disposición los días 27, 28 y 29. La intención es concentrar las declaraciones entre el lunes y el miércoles. El jueves no habrá juicio. La prueba documental y los informes de las partes, en los que se elevarán a definitivas o modificarán su petición provisional de pena se producirán la semana del 11 de mayo. Si no hay cambio de calendario, la vista oral quedará vista para sentencia el 14 de mayo.