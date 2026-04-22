La Agencia Tributaria cifra en 1,6 millones el fraude en IRPF cometido por Aldama con la venta de mascarillas

La Agencia Tributaria ha calculado que el empresario Víctor de Aldama defraudó 2.410.748 euros, aunque la cuota que le es exigible se limita a 1.624.308 euros, al deducir las cantidades ingresadas en concepto del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio de 2020 por dos de sus empresas, Deluxe Fortune y MTM 180 Capital, con la venta de mascarillas durante la pandemia, según el informe que ha presentado en la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional, en relación con el fraude presuntamente cometido por el comisionista y la empresa a la que apadrinaba, Soluciones de Gestión.

El informe, de 151 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, destaca el "papel relevante" jugado tanto por Aldama como Juan Carlos Cueto, de Grupo Cueto, Comercial Cueto 92 y, especialmente, Soluciones de Gestión, en la compra de mascarillas. El primero "resultó esencial para la consecución de los contratos debido a su proximidad y contactos con el sector público" y su "labor de intermediación ha quedado corroborada por la ingente cantidad de correspondencia electrónica existente en la causa, mientras que Cueto "facilitó la financiación y ejerció gran parte de la dirección del negocio", hasta en Soluciones de Gestión, en la que aunque no figurara como administrador ejercía el control real. "Sin la intervención de cualquiera de las partes mencionadas, el negocio no se habría podido llevar a cabo", concluyen los inspectores.

"La pandemia de Covid generó una emergencia sanitaria mundial y una demanda de material de protección superior a la oferta existente. En consecuencia, los suministradores finales enfrentaron dificultades para localizar fabricantes, no así de proveedores-distribuidores, los cuales facturaron sus correspondientes comisiones sin tales obstáculos. La ejecución de los contratos por parte de las partes involucradas generó una corriente real de bienes y servicios, así como la correspondiente corriente monetaria", explica el informe. Detalla que aunque "participaron numerosos intermediarios, la mayor parte de los beneficios se 'residenciaron' en las entidades controladas por Aldama y Cueto", que se repartieron los beneficios mediante contratos de prestación de servicios y préstamos con intereses, fijándose las cantidades percibidas en función del resultado del negocio.

Víctor de Aldama, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Para facturarlo Aldama utilizó sus sociedades Deluxe Fortune y MTM 180 Capital, "interpuestas de manera artificiosa", para hacer pasar como rendimiento de estas sociedades, lo que no era sino una "prestación de sus servicios personalísimos, obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal". Ambas "carecen de estructura para prestar los servicios que se contrataron", por lo que la actividad que supuestamente prestaron tuvo que ser desarrollada exclusivamente "por su socio y administrador".

Conocer del beneficio

En cuanto a Soluciones de Gestión, Hacienda destaca que en la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2019, la empresa ya era conocedora del beneficio que le reportaría la adjudicación de los contratos públicos, puesto que todos ya habían sido adjudicados para cuando se presentó en julio de 2020, salvo el relativo a Canarias. En ella "se generó una base imponible negativa de 800.000 euros, originada por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad relacionada", pero para la Agencia Tributaria esta operación es cuestionable.

En su opinión, la operación de compra de acciones de Sabores y Aromas del Mediterráneo y la contabilización del deterioro del crédito frente a Proyectos Mittford "se compensó de manera falaz en el ejercicio 2020 para reducir la carga impositiva derivada de los importantes beneficios obtenidos en el negocio de las mascarillas", lo que beneficiaba a Cueto. La cuota presuntamente defraudada por esta sociedad por el concepto de Impuesto sobre Sociedades 2020 asciende a 200.000 euros, lo que también es constitutivo de delito, al estar el límite marcado en 120.000 euros.

Confusión patrimonial

Además de la facturación artificial a través de sociedades, los expertos de Hacienda consideran que existió una "retribución no acorde al mercado", porque Aldama recibe "una retribución exigua de Deluxe Fortune" y "ninguna cuantía de MTM 180 Capital". A lo que suma una "confusión patrimonial y operativa. Así el comisionista disponía de dinero de ambas empresas y de Soluciones para "enriquecimiento personal así como familiar".

Como ejemplo de ello el informe cita las dos donaciones que hizo a su cónyuge por un total de 450.000 euros, la compra de acciones del Zamora Club de Fútbol y su adquisición de vehículos de alta gama: un Ferrari F12, un Porsche 911 Turbo S y un Rover, adquiridos a través de MTM 180, sociedad que también compró un inmueble en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix.

Según el informe, Aldama logró en 2020 una serie de contratos de emergencia durante la pandemia de covid con organismos públicos, como Puertos del Estado o Adif y el Ministerio del Interior, por un importe total adjudicado de 52.938.873 euros. De ellos, 8 millones es a lo que ascendió el de Puertos, que adquirió las mascarillas a 2,5 euros la unidad.