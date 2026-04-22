Vídeo: SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Nogueras endurece su tono con Sánchez: "¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?"

Suele ser habitual que en las ocasiones en las que Miriam Nogueras tiene cupo para preguntar a Pedro Sánchez suba el tono en el hemiciclo. Este miércoles, ha ocurrido. La portavoz de Junts, que desde hace muchos meses trata de demostrar la distancia que le separa del Gobierno, pese a llegar a acuerdos concretos, ha arremetido duramente contra el jefe del Ejecutivo, acusándole de no haber hecho "los deberes" y poniendo sobre la mesa la necesidad de una convocatoria electoral: "¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?". Más información