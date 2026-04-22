El PSOE tilda de "aberración política" el acuerdo de PP y Vox en torno a la "prioridad nacional"

El PSOE considera una "aberración política" y una "vergüenza internacional" el acuerdo alcanzado por el Partido Popular y Vox para conformar un Gobierno de coalición en Extremadura que tendrá, previsiblemente, su extensión en Aragón. Los socialistas denuncian que se trata de un "acuerdo indigno, inhumano y xenófobo" que introduce la idea de que hay "ciudadanos de primera y segunda".

Como ha asegurado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en RTVE, "si hay algo que la España democrática ha conquistado es la universalidad de los derechos humanos y la capacidad de integración", una universalidad que considera que se rompe en Extremadura.

A pesar de los matices de Alberto Núñez Feijóo o de que la dirección del PP está explicando de manera distinta lo pactado con Vox, el PSOE entiende que supone "una entrega total a la ultraderecha" porque el PP no tiene "proyecto, autonomía, ni principios". "Extremadura no tendrá un Gobierno fuerte, tendrá un Gobierno sometido a Vox desde el primer día".

Como reclamó Pedro Sánchez en la Ejecutiva del lunes, el PSOE está exprimiendo al máximo el acuerdo de Extremadura -y hará lo mismo cuando se cierren los de Aragón y Castilla y León- para presentarse como el único partido que pone freno a las políticas de la ultraderecha de Vox. Sobre todo de cara a las elecciones de Andalucía, a pesar de que el presidente y candidato del PP, Juanma Moreno, está precisamente reclamando una "mayoría suficiente" para no depender de la formación de Santiago Abascal.

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Los distintos portavoces socialistas en el Congreso han trufado sus intervenciones con críticas a este pacto y han rechazado, por ejemplo, que se vaya a dejar, supuestamente, sin asistencia sanitaria a los menores cuyos padres sean extranjeros o no tengan papeles. El acuerdo de Extremadura, además, "supone un retroceso grave en violencia de género" y "avanza en el negacionismo climático", según añaden desde el PSOE.