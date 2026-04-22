El Supremo confirma la absolución de Neymar y de los directivos del Barça que lo ficharon en 2013

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvió al jugador de fútbol Neymar Da Silva Santos Júnior y a los entonces directivos del FC Barcelona que le ficharon en 2013 de los delitos de corrupción en los negocios y estafa impropia en la modalidad de contrato simulado de los que estaban acusados por la mercantil que había adquirido los derechos federativos del jugador en 2009.

Según consta en los hechos probados, la mercantil DIS, que fue la querellante, "adquirió en fecha 6 de marzo de 2009 los derechos económicos derivados de los derechos federativos del jugador de fútbol profesional Neymar Da Silva Santos Júnior, que en ese momento pertenecía a la plantilla del Santos Futebol Clube. A cambio de la adquisición de esos derechos, DIS le pagó cinco millones de reales brasileños".

Por su parte, el FC Barcelona firmó un pacto con el jugador para que cuando quedara libre firmara por ellos a cambiod de una cantidad que es sobre la que la querellante entiende que hubo fraude porque debió estar integrada en sus derechos económicos a percibir indemnización. Para asegurarse de que el jugador ficharía con ellos al quedar libre, el Barça pactó con él hcerlo en 2014, pero el finalmente adelantó el fichaje a 2013 y pagó traspaso por ello, del que percibió la querellante su parte.

En opinión de la Sala Segunda, "los hechos probados han reflejado la inconsistencia de la acusación y que en modo alguno cuando se llevan a cabo los contratos existía un dolo coetáneo de estafar defraudando los derechos económicos de DIS". Y ello, por cuanto, aunque el recurrente entienda que todo esto se hizo para perjudicar esos derechos y alterar el precio de la venta final del traspaso, minorando los derechos económicos de DIS ello, el tribunal concluyó "de forma clara" que no había delito alguno. "Todo se debió a una decisión deportiva del club que quiso asegurarse su fichaje y luego decidió adelantarlo y pagar precio de traspaso, aunque tenía un contrato con el jugador para que este se fuera libre al finalizar su compromiso con el Santos", considera el alto tribunal.

Derechos económicos y federativos

Para llegar a esta conclusión, la sentencia explica que aunque DIS fuera titular del 40% de los derechos económicos, no lo era de los derechos federativos, que son los que permiten que un jugador pueda fichar por un equipo distinto mientras tiene contrato en vigor con otro club. Según la normativa FIFA, hasta que el club que traspasa y el club que ficha no se ponen de acuerdo no se ceden los derechos federativos; es el llamado "transfer", que una vez producido comporta el cambio de club del jugador.

En este sentido, añade que “por el traspaso del jugador del Santos Futebol Clube al Futbol Club Barcelona, DIS percibió la cantidad de 6.840.000 euros, 40% de los 16,1 millones del precio de traspaso". Es decir, que se indemnizó a quien tenía derechos económicos sin que exista prueba indiciaria que lleve a concluir "que los contratos previos se llevaron a cabo para ocultar una intención defraudatoria de los derechos económicos de DIS", aunque se adelantara el fichaje un año.

No pertenece al ámbito del derecho penal, sino al estrictamente deportivo, en sus normas internas de disciplina deportiva contractual, la posibilidad de que un club realice negociaciones con jugadores con contrato en vigor, explica la resolución, que niega que sea "una actuación delictiva de corrupción entre particulares" o de simulación contractual, "por cuanto el contrato y la intención subyacente de las partes era real", aunque acabaran adelantando el contrato. "Pactar unas condiciones económicas y abonarlas cuando quedara libre" puede quedar "en el terreno del derecho deportivo y normas FIFA o UEFA, pero no" lo hace sobre el "derecho penal dado el principio de intervención mínima que predomina" para que cualquier incumplimiento contractual no sea llevaba a la vía penal, sino a la mercantil o civil.

Un incumplimiento no es delito

El Supremo explica que "un incumplimiento contractual no es nunca delictivo, ya que donde hay que poner el acento" es "en cuál fue la intención de las partes al firmar el contrato". En este caso, el tribunal "llega a la convicción por la prueba indiciaria que no hubo dolo de incumplir e indemnizar a DIS luego cuando se firman los contratos, y que la indemnización se pagó a DIS cuando hubo el traspaso, pero no antes".

La sentencia considera "evidente que el jugador es libre de fichar con quien quiera cuando adquiere la condición de libre y lo que se lleva a cabo es que lo que se firma en esos contratos cuestionados es una opción o preferencia futura que, además, se condicionaba a que el jugador adquiriese la condición de agente libre, y la cuestión es a nivel de disciplina administrativa deportiva de normas de organismos superiores con respecto a cuándo un jugador puede entablar esas negociaciones.

Para el Supremo, la Audiencia de Barcelona, al interpretar el devenir de los acontecimientos y los documentos aportados, "llegó con acierto" a concluir que no hay ilícito penal alguno. "El tribunal concluye respecto a los 40 millones del precio que lo fue 'de derechos futuros', por lo que no hubo un traspaso, ya que, además, no interviene el club titular de los derechos que le había dado carta para ello. Y, así, consta en la sentencia" cuando dice que "respecto a los cuarenta millones recibidos, reiteramos que es perfectamente admisible como precio por la preferencia, lo mismo que lo es la penalización. Con ello no se desnaturalizan los pactos y, al respecto, insistimos en que de lo que se dispuso fue de derechos futuros". Que el Santos club tuviera conocimiento del pacto de noviembre de 2011 es irrelevante, porque finalmente hubo traspaso y todos cobraron lo que con arreglo a derecho precisaban por contrato.