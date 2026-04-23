Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plásticos verdesHotel La SaforEl tiempoVivienda asequible ValènciaFamilias con la huelga educativaApagón en Requena y UtielCV-370
instagramlinkedin

En Directo

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP

Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"

Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

DIRECTO | Mariano Rajoy y Mª Dolores de Cospedal declaran en el Juicio del 'Caso Kitchen' / Sara Fernández

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
  2. El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
  3. Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
  4. Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
  5. Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
  6. Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
  7. La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara
  8. Un camión provoca un apagón masivo en Requena y Utiel tras impactar contra una línea eléctrica

"The Subversive Stitch" la exposición de María Carbonell llega al Centre del Carme

'Virgin Mary, please become a feminist': La reivindicación sufragista borda un puente con el feminismo contemporáneo en el Centre del Carme

'Virgin Mary, please become a feminist': La reivindicación sufragista borda un puente con el feminismo contemporáneo en el Centre del Carme

València refuerza la presencia de la música en Fallas con 75.000 euros en ayudas a las comisiones

València refuerza la presencia de la música en Fallas con 75.000 euros en ayudas a las comisiones

Detenido un maestro de Infantil por abusos a un alumno de cuatro años en la Ribera

Detenido un maestro de Infantil por abusos a un alumno de cuatro años en la Ribera

Pacientes de Psiquiatría comparten espacio en Urgencias por el cierre de la unidad en obras en el hospital Clínico de València

Pacientes de Psiquiatría comparten espacio en Urgencias por el cierre de la unidad en obras en el hospital Clínico de València

La falla El Mercat de Alzira consigue el tercer premio al uso del valenciano en los llibrets

La falla El Mercat de Alzira consigue el tercer premio al uso del valenciano en los llibrets

El XXIII Concurso de Cruces de Mayo de Oliva contará este año con un total de 16 participantes

El XXIII Concurso de Cruces de Mayo de Oliva contará este año con un total de 16 participantes

Paterna: Compromís propone renaturalizar barrancos para reducir inundaciones y ganar zonas verdes

Paterna: Compromís propone renaturalizar barrancos para reducir inundaciones y ganar zonas verdes
Tracking Pixel Contents