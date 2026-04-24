PP y PSOE dan por hecho que Castilla y León seguirá sin pacto de Gobierno hasta después de las elecciones andaluzas

Tras los pactos de Gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón, el próximo será el de Castilla y León. Pero ni los populares, ni los de Vox tienen prisa. De hecho, fuentes políticas de ambas formaciones y del PSOE dan por seguro que el acuerdo no se hará público hasta después de las elecciones autonómicas en Andalucía, que se celebran el 17 de mayo.

Ninguna de las dos formaciones quieren interferir con otro acuerdo autonómico en la campaña andaluza. En esa comunidad, los dos partidos vuelven a disputarse a cara de perro a parte del mismo electorado, como ya pasó en Castilla y León, con mensajes en ocasiones muy agresivos entre los portavoces de ambos. Fuentes del PP culpan a Vox del retraso y reconocen que será difícil cerrar ningún acuerdo antes del 17M porque a la formación de Santiago Abascal no le conviene electoralmente.

Este jueves, en el Día de Castilla y León, tanto el presidente regional en funciones, el popular Alfonso Fernández Mañueco, como el candidato de Vox, Carlos Pollán, dejaron entrever en sus declaraciones que las negociaciones van para largo. Mañueco asistirá este viernes a la toma de posesión de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en Mérida. Y hará lo mismo la semana que viene en la de Jorge Azcón en Zaragoza. El barón popular aseguró ayer que las negociaciones con Vox continuarán "en los próximos días y en las próximas semanas" y lo harán "con intensidad y tranquilidad". Pollán fue aun más explícito cuando reconoció que "las negociaciones van despacio y lentas".

Sin fecha de investidura

Las Cortes de Castilla y León se constituyeron el pasado 14 de abril y el presidente no tiene obligación de presentar un candidato a la investidura hasta 15 días hábiles después, el 7 de mayo. Este candidato será con toda seguridad Fernández Mañueco. Pero la fecha de la investidura no se tendrá que fijar todavía y los dos partidos podrán esperar perfectamente hasta después del 17 de mayo para cerrar el acuerdo.

Fuentes de la dirección del PSOE aseguran a este diario que el acuerdo "ya está hecho", pero que las dos formaciones no lo van a hacer público "por interés electoral". "En esencia va a ser lo mismo que han firmado en Aragón y Extremadura porque lo redactan en Madrid; además, lo han negociado las direcciones de los partidos en las calles Génova y Bambú de la capital", añadieron estas fuentes. De hecho, resaltan que los pactos de Extremadura y Aragón tienen párrafos idénticos porque "se los han mandado escritos".

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, este jueves en Villalar de los Comuneros. / CLAUDIA ALBA/PHOTOGENIC - EUROPA PRESS

Desde la fiesta de Villalar de los Comuneros, en Valladolid, el líder del PSOECyL, Carlos Martínez, aseguró ayer que la "prioridad nacional" planteada en los acuerdos entre PP y Vox es una "línea roja" que Mañueco "no debería pasar". En declaraciones recogidas por Europa Press tras la ofrenda realizada por el PSOE en el monolito a los comuneros en Villalar, Martínez censuró ese principio de "prioridad nacional" y advirtió de que el pacto de PP y Vox es un "crónica anunciada" en Castilla y León.

Carlos Pollán, por su parte, dejó claro que esa "prioridad nacional" será parte esencial del acuerdo de Gobierno. "Nosotros defendemos que primero, los españoles", aclaró.

Tanto desde el PP como desde el PSOE consideran que Vox exigirá una entrada en el Gobierno de la Junta similar a la pactada en Aragón, donde tendrá una vicepresidencia vinculada a una consejería -no como en el anterior acuerdo castellanoleonés, en el que el vicepresidente de extrema derecha no tenía competencias-, además de otras dos consejerías, probablemente Agricultura y Ganadería y Familia. Aunque todo está por cerrar.