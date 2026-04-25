Cotrina toma el mando del PSOE extremeño con Ibarra y Zapatero como avales para "volver a ganar"

"¿Qué más da que Álvaro sea de Salorino o de La Roca de la Sierra? ¿Va a ser mejor secretario general si es de Salorino que si es de La Roca de la Sierra? Cuando ganábamos las elecciones nadie decía… Ha ganado Mérida, o Villanueva u Olivenza. Ha ganado o ha perdido el PSOE, y eso es lo importante. Debe ser indiferente que uno sea de Cáceres o de Badajoz, qué más da. Y si alguno cree que es importante eso, se ha equivocado de partido: tendría que estar con Vox".

El PSOE de Extremadura celebra este sábado en Mérida el 16 Congreso Extraordinario Regional que ratificará a Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general. Tras haber cosechado el pasado diciembre el peor resultado electoral de la historia en Extremadura, el cónclave se ha convertido en toda una declaración de unidad tras meses de sacudida orgánica y el cierre abrupto de la etapa de Miguel Ángel Gallardo.

Bajo el lema 'Ahora, volver a ganar', Cotrina ha estado arropado por dos figuras de alto voltaje simbólico para la organización: el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Bendito Zapatero", cuyo legado el PSOE ha reivindicado con orgullo frente al pacto "talibán" del PP y Vox en Extremadura: la ley del matrimonio igualitario, la de dependencia, contra la violencia de género, antitabaco o de memoria histórica. También, el presidente de la retirada de las tropas españolas de la guerra de Irak.

16 Congreso Extraordinario Regional del PSOE de Extremadura / PSOE de Extremadura

Un millar de asistentes

La cita ha reunido a más de un millar de personas entre delegados e invitados, con 485 delegados con derecho a voto procedentes de las agrupaciones locales de las provincias de Cáceres y Badajoz. No ha sido un congreso ordinario, ni por formato ni por carga política. Su carácter extraordinario ha limitado el debate orgánico al objetivo principal: elegir la nueva Comisión Ejecutiva Regional, el Comité Regional, los representantes extremeños en el Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías.

Pero el ambiente ha ido bastante más allá de una votación interna. El PSOE ha querido proyectar una imagen de recomposición, de cierre de heridas y de rearme ante el nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox. La carga emocional es además, especialmente intensa: por primera vez, el PSOE de Extremadura ha celebrado un congreso regional sin Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado mes de octubre. Una ausencia que ha marcado el arranque de la cita y que ha dado a la jornada un tono de memoria, duelo y pertenencia.

El homenaje ha llegado tras la proyección de las fotografías de afiliados socialistas fallecidos, acompañada al cante por Pilar Boyero y bajo el lema 'Nadie muere del todo mientras vive en el recuerdo'. Como cierre, se ha emitido un vídeo con extractos de algunos de los discursos más representativos de Fernández Vara, en los que el expresidente apelaba a la lucha por la igualdad de oportunidad "sin importar el color de la cuna" y el papel del PSOE de Extremadura en esta tarea.

En la escenografía, el partido ha recuperado además el puño y la rosa antiguo, un guiño explícito a la identidad histórica en un momento en el que la nueva dirección quiere presentarse como renovación, pero sin ruptura con las siglas. "Hoy es un buen día para sentirse orgulloso de ser socialista", ha resonado en Ifeme.

Presencia sindical, federal y orgánica

El arranque del congreso ha reunido también a representantes sindicales, agrarios y orgánicos del socialismo. Entre los asistentes han estado la secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal; la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez; y el presidente de UPA-UCE Extremadura, Nacho Huertas.

El congreso ha contado además con intervenciones de secretarios generales de otras federaciones socialistas, entre ellos la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, y el secretario general del PSE-EE Euskadi, Eneko Andueza. Especialmente emotivas y simbólicas han sido sus palabras, centradas en los lazos que unen Extremadura y el País Vasco, esa Extremadura hija de la emigración convertida en el "laboratorio" de los experimentos "xenófobos" de la derecha. "Hasta los propios obispos han dicho que esos acuerdos van en contra de los derechos humanos", ha añadido Pilar Alegría.

El PSOE aúpa a Cotrina y exhibe unidad para "volver a ganar" en Extremadura / PSOE de Extremadura

También han participado Irene Pozas, secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres, y Fede González, secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura, en una jornada en la que la nueva dirección ha querido subrayar el relevo generacional sin perder el hilo histórico del partido.

Junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, otro de los nombres destacados es el de Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, que ha representado el respaldo de la dirección federal al nuevo liderazgo de Álvaro Sánchez Cotrina.

La ausencia de Sánchez

Pedro Sánchez no ha asistido al congreso por un viaje institucional a Chipre, aunque ha participado mediante un vídeo dirigido a la militancia. Desde la organización socialista han asegurado que el presidente del Gobierno viajará "muy pronto" a Extremadura para felicitar a la nueva dirección. Su ausencia ha sido cubierta políticamente por José Luis Zapatero, que ha ejercido de aval externo en una jornada pensada para mostrar respaldo federal, solvencia institucional y continuidad emocional con las grandes etapas de poder socialista.

Pedro Sánchez en el vídeo que ha enviado al Congreso Extraordinario del PSOE de Extremadura / EUROPA PRESS

Pedro Sánchez ha situado el congreso como el punto de partida de un PSOE extremeño que está "de vuelta" ante el "momento crítico" que atraviesa la región tras el pacto "de la vergüenza" entre PP y Vox. A su juicio, un "salto hacia atrás sin precedentes" en derechos, dignidad y oportunidades, frente al que reclama a la federación extremeña "políticas que unan" e instituciones que protejan y no discriminen.

Sánchez ha reivindicado a Álvaro Sánchez Cotrina como "el mejor líder" para esta nueva etapa y ha pedido al partido que pise la calle en los 388 municipios de la región para recuperar la confianza ciudadana, "plantar cara" a la ultraderecha y responder "no con lamentos, sino con propuestas, ideas, ilusión y moral de victoria",

El mandato de Ibarra: coser el partido

La intervención de Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha servido para marcar una de las líneas centrales del congreso: borrar la lectura provincial de las primarias y evitar que la elección de Cotrina, dirigente cacereño, se interprete como una victoria territorial. "No te pido que ganes, te pido que todos los que estamos aquí y los que están por de aquí nos sintamos orgullosos de tener el carnet del PSOE. Si ganamos bien y si no, para adelante, este es tu momento. Cuenta conmigo. Creo en ti", ha dicho al líder electo.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el 16 Congreso Extraordinario Regional del PSOE de Extremadura. / PSOE de Extremadura

"Que Álvaro sea de Salorino o de La Roca, qué más da. Es el líder que hemos elegido y el que va a dirigir el partido a lo largo de los próximos años", ha señalado Ibarra, antes de añadir que en un congreso socialista debería ser "indiferente" que alguien sea de Cáceres o de Badajoz. "Y si alguno cree que eso es importante, se ha equivocado de partido: tendría que estar con Vox", ha rematado.

Ibarra ha insistido en que el PSOE gana o pierde como organización, no como suma de territorios. "Cuando ganábamos las elecciones nadie decía que había ganado Mérida, Villanueva u Olivenza. Ha ganado o ha perdido el PSOE, y eso es lo que debe importar", ha defendido.

El expresidente también ha llamado a no dramatizar la derrota. "Hemos perdido las elecciones y no hay que afligirse", ha dicho, antes de recordar los 147 años de historia del partido. En esa mirada larga, Ibarra ha reivindicado al PSOE como una organización con identidad reconocible frente a otras formaciones que, a su juicio, han mutado, desaparecido o cambiado de piel. "Somos el único partido que está en la Asamblea y después de 40 años no se ha travestido, no se ha disfrazado", ha afirmado.

La identidad como refugio

El discurso de Ibarra ha conectado con la escenografía escogida por el partido. La recuperación del puño y la rosa, el recuerdo de los orígenes del PSOE y la apelación a la clase trabajadora han funcionado como una forma de refugio identitario, pero también como punto de partida para la nueva etapa. "Nacimos en 1879, cuando nadie se ocupaba de la clase trabajadora", ha recordado el expresidente.

A partir de ahí, ha situado la tarea de los socialistas en un terreno reconocible: la defensa de los más humildes y la mejora de las condiciones de vida. "Nuestra tarea es que los pobres puedan progresar para tener una vida digna, decente", ha señalado. Y ha añadido una frase con resonancia extremeña: "Aquí sabemos muy bien lo que es una vida indigna".

Una nueva etapa contra el Gobierno PP-Vox

La dirección que salga de este congreso asumirá el reto de reconstruir la alternativa socialista al Gobierno autonómico de María Guardiola, sostenido por el pacto con Vox.

Cotrina llega al cargo con un mandato claro: coser el partido, reforzar el municipalismo y preparar a la federación para las próximas citas electorales. La votación de esta tarde deberá ratificar la nueva estructura orgánica con la que el PSOE extremeño afrontará esa etapa, incluida la Comisión Ejecutiva Regional, el Comité Regional, los representantes en el Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías.

El nuevo secretario general ya ha avanzado, además, su voluntad de integrar a Soraya Vega en la nueva dirección, un gesto con el que busca cerrar la lectura de bloques tras el proceso interno y reforzar la imagen de unidad que el congreso ha querido proyectar desde el primer minuto. El reto será convertir esa integración orgánica en una alternativa política reconocible frente al Gobierno de coalición de PP y Vox.