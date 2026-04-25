Acuerdos autonómicos
El Gobierno acusa a PP y Vox de vulnerar los derechos humanos con sus pactos "como si fueran dictaduras"
El ministro acusa a ambas formaciones de "arrodillarse ante los poderosos" con la "prioridad nacional" en servicios sociales
Sara González
Los pactos de PP y Vox para gobernar en Extremadura y Aragón siguen trayendo cola a tenor del polémico acuerdo para la "prioridad nacional en el acceso a servicios sociales y vivienda protegida. Este sábado ha sido el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, el que ha cargado contra las alianzas de los populares y la extrema derecha, a quienes ha acusado de vulnerar derechos humanos "como si fueran dictaduras". Así lo ha asegurado después de que un informe de Amnistía Internacional tachara de "racistas y discriminatorias" las medidas que han propiciado la investidura de la extremeña María Guardiolay, la semana que viene, la del aragonés Jorge Azcón.
Bolaños ha asegurado sin tapujos que la España que los acuerdos entre PP y Vox "avergüenzan" y que tras el paraguas de la "prioridad nacional" lo que hay es un modelo basado en "arrodillarse ante los poderosos". Por contra, ha defendido que el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez está centrado en "avanzar" y que precisamente por ello reciben insultos de la derecha y de la extrema derecha. "Es un honor que nos ataque la ultraderecha con toda la rabia con la que lo hace", ha espetado desde una rueda de prensa en Barcelona para presentar las becas Seré.
"Voz propia" en la escena internacional
Para el ministro, los acuerdos autonómicos que se están fraguando entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y el de Santiago Abascal ponen de manifiesto que hay "dos visiones" antagónicas de lo que tiene que ser España. Ha recordado que, en 2018, cuando Sánchez ganó la moción de censura, el Estado estaba "fracturado" socialmente por los recortes, además de territorialmente por el 'procés' en Catalunya, y que entonces España "no tenía voz" en la escena internacional y era una "comparsa" en los grandes debates.
Ocho años después, ha defendido, se está creciendo económicamente "como nunca" y "con cohesión social", el país está "cohesionado territorialmente" porque en Catalunya reina "la normalidad política y social" y España tiene "voz propia y criterio" en el panorama internacional.
A tenor de esto último y siguiendo la estela del presidente del Gobierno, ha manifestado que no hay "ninguna preocupación" en el Gobierno por su situación como miembro de la OTAN después de que el Pentágono haya puesto sobre la mesa su suspensión por no colaborar en la guerra de Estados Unidos en Irán. "Somos un socio fiable, cumplimos con nuestros compromisos, pero tenemos criterio propio", ha sentenciado.
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