El nuevo gobierno de Guardiola y Vox en Extremadura se conocerá la próxima semana

María Guardiola ya ha tomado posesión como presidenta de la Junta de Extremadura y el siguiente paso será la formación del nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox. La estructura del Ejecutivo no se conocerá hasta mediados de la próxima semana, según avanzó ayer el número dos del PP extremeño y hasta ahora consejero de Presidencia, Abel Bautista, antes del acto celebrado en el Anfiteatro Romano de Mérida.

Bautista ha recordado que, tras la toma de posesión de la presidenta, se abre un plazo de cinco días para aprobar el decreto de estructura del Gobierno y ha descartado de forma tajante que pueda publicarse este sábado o en los días inmediatamente posteriores. "Descartado absolutamente para mañana, para pasado, para el otro", ha señalado, antes de apuntar a "la mitad de la semana que viene" como horizonte más probable.

Hoja de ruta "marcada"

El dirigente popular ha defendido que la nueva etapa de Guardiola arranca con una hoja de ruta "perfectamente marcada", unos presupuestos ya aprobados y el objetivo de recuperar la estabilidad institucional tras cuatro meses de negociación y de gobierno en funciones. "Buscábamos la estabilidad y yo creo que a partir de la próxima semana, ya con el nombramiento de toda la estructura de Gobierno, esa estabilidad la tendrá Extremadura", ha sostenido.

Bautista ha subrayado que, por primera vez, el PP de Extremadura cuenta con una presidenta reelegida, lo que, a su juicio, permitirá poner en marcha los equipos con mayor rapidez porque ya conocen "qué es lo que hay que hacer" y cuáles son "las instrucciones de la presidenta". En ese sentido, ha insistido en que la nueva etapa comenzará con los equipos "mucho más asentados" y con el horizonte político despejado tras la aprobación de los presupuestos.

Cuatro meses duros

El hasta ahora consejero de Presidencia también ha reconocido el desgaste de estos meses de bloqueo y negociación con Vox. Ha hablado de cuatro meses "muy duros" y "muy difíciles", con "rasguños personales", aunque ha defendido que el Gobierno en funciones ha logrado que "la rueda no se parase" y que la comunidad siguiera funcionando.

"En esa estabilidad están los cuatro años de poder aportar a Extremadura crecimiento, progreso y que todo siga funcionando", ha afirmado Bautista, que ha vinculado la nueva estructura del Ejecutivo al inicio efectivo de la legislatura. El decreto de estructura será, por tanto, el primer movimiento orgánico tras la toma de posesión de Guardiola y marcará el reparto definitivo de áreas entre PP y Vox en el nuevo Consejo de Gobierno.