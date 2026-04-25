Vox casi duplicará el número de cargos autonómicos en Aragón respecto al pacto de 2023

Vox se quedará con cinco sillones relevantes en la política de la comunidad autónoma en solo unas semanas. El partido de Santiago Abascal, liderado en la comunidad por Alejandro Nolasco, tendrá tres consejerías en el nuevo Gobierno de Aragón que conformará con el Partido Popular de Jorge Azcón y dos puestos de representación, uno en la Mesa de las Cortes y otro en el Senado. Son dos puestos más, casi el doble, de los tres que obtuvo hace casi tres años, cuando firmó su primer pacto con los populares que solo tuvo once meses de vida.

El buen resultado de las elecciones del pasado 8 de febrero hacía prever que Vox iba a lograr una nutrida representación si decidía pactar con el PP y entrar en las instituciones de la comunidad. Un tercio del Gobierno autonómico, como así ha sido, se intuía desde días después de que las urnas arrojasen la nueva composición de la política aragonesa. Y el pacto en Extremadura y la teoría de "más Vox" en Aragón, por esa mejor cuota de votos, garantizaba "más piezas", según afirmaban hace días desde la ultraderecha. Dicho y hecho: María Guardiola cedió tres puestos (dos consejerías, una con rango de vicepresidencia, y el senador autonómico) y Jorge Azcón tuvo que hacerlo en cantidad de cinco.

La negociación de Vox ha servido para que tres personas de su cuerda pasen a formar parte del Gobierno de Aragón. Se da por hecha la incorporación de Alejandro Nolasco, que volverá al gabinete que abandonó en julio de 2024. Otro nombre que coge fuerza es el de Luis Biendicho, hoy diputado autonómico, que tiene papeletas para hacerse con la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Biendicho ya fue secretario general técnico de Ángel Samper, el consejero de Agricultura elegido por Vox en la composición del Ejecutivo autonómico de 2023.

Pese a que Azcón aseguró en la presentación del acuerdo que la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia tendría el rango de vicepresidencia, ambas formaciones aclararon horas después que Vox aún no ha decidido qué cartera tendrá esa categoría. En el caso de Extremadura, el departamento con ese nombre sí que ha asumido el segundo puesto de responsabilidad del nuevo Gobierno de María Guardiola y en la figura de Óscar Fernández, quien fue candidato a la presidencia en los comicios, como Nolasco en el caso aragonés.

La expresidenta de las Cortes, Marta Fernández, junto a las diputadas de Vox Aranzazu Simón, Ana Isabel Pardo y María Lorena García. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Más silencio hay en torno al Departamento de Medio Ambiente y Turismo, aunque la ultraderecha tiene entre sus actuales catorce diputados en las Cortes de Aragón a Aránzazu Simón, especialista en gestión de regadíos en Riegos del Alto Aragón, y Sergio Marco, coordinador medioambiental en Huesca. Ambos son representantes de Vox por la provincia oscense. Fuentes de la formación admitieron poco después del 8F que las listas se habían confeccionado, en parte, con perfiles que pudieran asumir tareas de gestión relacionadas con el medio ambiente o el sector agroalimentario, dos áreas deseadas por la ultraderecha y que finalmente controlará tras el acuerdo con el Partido Popular.

En la Mesa de las Cortes y en el Senado

Los otros dos puestos que Vox tendrá esta legislatura son la vicepresidencia primera de las Cortes de Aragón y uno de los dos senadores por designación autonómica que elegirá el Parlamento autonómico en las próximas semanas. La segunda autoridad de las Cortes, que actualmente ostenta el popular Fernando Ledesma, quedará bajo el control de la ultraderecha, que también ha conseguido regresar a la Mesa. En la pasada legislatura fue Marta Fernández, hoy diputada autonómica, quien fue la presidenta de la Cámara, una tarea que hoy recae en María Navarro (PP).

En el caso del senador autonómico, los populares apoyarán al candidato de Vox, lo que sacará de la Cámara Alta a Eloy Suárez, histórico de la formación conservadora. El cambio tendrá cierto efecto nacional, ya que Suárez es en la actualidad el presidente de la comisión Koldo en el Senado, que investiga parlamentariamente la trama vinculada a Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Estos dos últimos puestos, más de representación, podrían recaer en manos de algún histórico de la formación de ultraderecha. Nombres como Santiago Morón, otrora portavoz de Vox en las Cortes, o Marta Fernández, la expresidenta de las Cortes, no suenan mal para este movimiento. También tendrá un papel relevante Carmen Rouco, otra veterana de la ultraderecha tanto en las Cortes como en el Ayuntamiento de Zaragoza, que ahora ejerce como portavoz adjunta, y cuyo rol aumentará cuando Vox se integre en el Ejecutivo autonómico.