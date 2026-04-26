María Jesús Montero, a Pedro Sánchez: "Lo que yo quiero en Andalucía es lo que tú haces en España"

María Jesús Montero ha vuelto a hacer bandera de los servicios públicos, sobre todo la sanidad, eje de su campaña para las próximas elecciones andaluzas, durante un mitin este domingo en Córdoba, en el que ha sido acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Montero ha vuelto a plantear las elecciones del 17 de mayo como "un referéndum por la sanidad pública", recordando que su primera medida será garantizar la atención en el médico de familia en un máximo de 48 horas y asegurando que los andaluces pueden "resolver su problema de salud votando el 17 de mayo".

Montero ha expresado su objetivo de trasladar a Andalucía el modelo que, a su juicio, está funcionando en España, el del Gobierno de Pedro Sánchez, basado, a su juicio, en crecimiento económico, empleo y fortalecimiento del Estado del bienestar: "Lo que yo quiero en Andalucía es hacer lo que tú haces en España, pero en mi tierra, eso es lo que pretendemos" porque "queremos gobernar para la mayoría social, no para unos pocos", ha afirmado y frente a ello, ha criticado al candidato del PP y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, por, según ha dicho, pedir "un cheque en blanco para seguir privatizando servicios públicos y generando desigualdades" entre ciudadanos. Para ella, "lo que ha hecho el PP siempre con la clase media es empobrecerla, porque nunca le ha interesado que los ciudadanos aspiren a vivir mejor, abandonar a los que no tienen capacidad económica, crear ciudadanos de primera y de segunda, los que tienen renta para pagar por estudiar y los que queremos y necesitamos lo público".

María Jesús Montero arropada por los socialistas cordobeses. / Víctor Castro

Montero ha afirmado que el PSOE es "el partido de Andalucía", formado por "hombres y mujeres valientes que creen en el bien común y el interés general", que "no se arrodillan ante los poderosos" y trabajan cada día por la igualdad de oportunidades. En este sentido, ha defendido "unos servicios públicos que garanticen que cualquier persona, independientemente de su situación, pueda desarrollar su proyecto de vida" porque "los servicios públicos son la seña de identidad de Andalucía".

Montero pide votar "desde la convicción, la victoria y la esperanza"

Montero ha hecho un llamamiento a la movilización electoral, pidiendo a la ciudadanía que no se resigne y que acuda a votar "desde la convicción, la victoria y la esperanza". Para la candidata, "tenemos que gobernar para avanzar y para impedir que la derecha siga involucionando y la fuerza sea la que se imponga" y para "cambiar la Andalucía del sufrimiento por una de esperanza".

Durante su intervención, también ha elogiado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha definido como un líder que gobierna pensando en el interés general y que "nunca se ha puesto de rodillas ante poderes económicos o líderes internacionales". Ha destacado su posicionamiento en conflictos internacionales, defendiendo siempre el diálogo y la paz frente a la guerra.

Ampliación de los derechos sociales

En materia social, ha subrayado la importancia de la regularización de inmigrantes, destacando su aportación en sectores como el cuidado, el campo o la hostelería (un discurso cercano a lo que ha dicho alguna vez Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo), pero defendiendo que "por encima de cualquier renta o condición están los derechos humanos y la dignidad de las personas". En ese momento el público se ha levantado para ovacionar a algunos inmigrantes que acompañaban el acto.

Mitin del PSOE en Córdoba. / Víctor Castro

En el plano económico, ha reivindicado la modernización del modelo productivo y el crecimiento económico con reparto, señalando que "España se ha convertido en una de las economías más dinámicas del mundo avanzado". En clave local, ha destacado "la creación de 40.000 empleos en Córdoba y la firma de 70.000 contratos indefinidos", defendiendo que es compatible subir el salario mínimo y mejorar los derechos laborales. Asimismo, ha apostado por el impulso de las energías renovables como motor de inversión y desarrollo en Andalucía.

También ha puesto en valor la ampliación de derechos como la renta mínima o la eutanasia, así como medidas para proteger a los menores en el entorno digital ante el auge de la ultraderecha.

Ha recordado además avances de anteriores gobiernos socialistas en Andalucía, como la regulación de los tiempos de espera en la sanidad, el impulso a la investigación o la implantación de la segunda opinión médica en el sistema público. En materia de vivienda, ha señalado las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes, y apuesta por la creación de un parque público que garantice precios asequibles.

Finalmente, ha reivindicado una Andalucía "verde, feminista y de derechos", con especial protagonismo de las mujeres, y defendió la igualdad real como base de la democracia. Ha criticado al presidente de la Junta por, a su juicio, intentar recortar derechos y ha denunciado la falta de políticas de igualdad en los últimos años.