El juez del caso Montoro rechaza enviar a Madrid sus pesquisas y niega que tenga "un especial interés" en investigar los hechos

El juez de Tarragona que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha rechazado enviar el caso a los juzgados de Madrid, como le han reclamado las defensas de los investigados. En este sentido, defiende que sí es competente para investigar los hechos, pues considera "indudable que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito", según especifica un auto de 16 de abril, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"Desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico, ya que el pago, a pesar de que se realiza por medio de la Asociación de Fabricantes de Gases (AFGIM), se fracciona entre todas las gasistas, por lo que Messer Ibérica de Gases, desde Tarragona, realiza su parte del pago", completa el magistrado, en alusión a la contratación del despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro.

Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca

En el mismo sentido, Rus Vela ha negado que haya "actuado porque se tenga un especial interés en conocer del asunto", sino que lo ha hecho "en cumplimiento de las normas legales y de reparto que resultan aplicables", prosigue la resolución.

Empresa en Tarragona

El hallazgo casual, que está en el origen de la presente causa, explica el magistrado, se encuentra "en unos correos electrónicos, obtenidos en el registro llevado a cabo en la empresa Messer, con sede en el partido judicial de Tarragona, tales correos se obtienen en la cuenta de correo corporativo del director técnico, Rubén Folgado Girón, correos que dirige, entre otros al director general, Karl Hauck, ambos tienen su puesto de trabajo en Tarragona", indica en su resolución el juez, que precisamente ha citado como investigados a los dos directivos de la empresa ubicada en Catalunya.

Para el instructor, en los mensajes se constata que varias empresas del sector gasístico "pretenden obtener una rebaja impositiva mediante la modificación de la Ley de Impuestos Especiales, en concreto en el impuesto eléctrico, y de su lectura se desprende que, no habiendo obtenido la rebaja pretendida, se decide contratar a nueva empresa (Equipo Económico), ya que según se dice en los correos, esta tiene acceso directo al Ministerio de Hacienda, siendo este acceso directo lo que permitiría obtener la pretendida rebaja".

Contratan a Equipo Económico

Y en los correos se aprecia que la empresa Messer Ibérica, prosigue el instructor, "a través de su director técnico y de su director general, asume una posición proactiva en la contratación de Equipo Económico, a sabiendas de que, mediante precio, acabarían obteniendo la rebaja esperada. No olvidemos que el motivo por el que se espera obtener la rebaja es únicamente, al menos no se dice otra cosa, el acceso directo que se tiene con el Ministerio. En uno de los correos, el señor Folgado es más explícito, cuando dice que la vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".

Cristobal Montoro, en una fotografía de archivo. / José Luis Roca

Y tales circunstancias, concluye el titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, "permite considerar al partido judicial de Tarragona como competente para el conocimiento de los hechos".

Fuentes de la defensa de Equipo Económico han asegurado a esta redacción que ante "la inactividad del juez", justo antes de Semana Santa, se interpuso un recurso directamente en la Audiencia Provincial de Tarragona contra la competencia territorial del magistrado, que según explican las citadas fuentes "ha sido admitido a trámite y asignado ya a una jueza".

Un segundo contrato

El avance de la investigación, prosigue el juez en su resolución, ha permitido conocer que, "tras el éxito de esa primera relación entre las empresas gasistas y Equipo Económico, se produce un segundo encargo, esta vez encaminado a una modificación legislativa en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). También en esta segunda ocasión Messer a través de su director técnico y general se muestra proactiva en la contratación con Equipo Económico, actuando nuevamente desde Tarragona".

En el auto del titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona se recuerda que las empresas gasistas "no se limitan a contratar a Equipo Económico, pagando un precio por ello, sino que incluso intervienen en la confección del texto normativo. Así, algunos de los correos analizados han permitido comprobar como desde la Dirección General de Tributos se insta a las gasistas para que indiquen cuál es su última propuesta a fin de incorporarla al texto normativo, propuesta en la que también interviene Messer, y lo hace desde Tarragona".

Delitos cometidos desde Tarragona

Para el instructor no hay que olvidar que lo que se investiga es si un grupo de empresas con intereses comunes "pagaron un precio a un tercero con el fin, presuntamente, de que este ejerciera su autoridades y funcionarios públicos, a fin de que estos legislen en favor de los primeros", por lo que se trataría de investigar posibles delitos de "tráfico de influencias, cohecho o prevaricación, delitos que no solo se cometen por funcionarios públicos, sino que también pueden ser cometidos por particulares". Y en este caso, al igual que el cohecho y la prevaricación, el particular sería Messer Ibérica, que lo "habría cometido desde Tarragona".

Finalmente, el auto de 16 de abril del juez Rus Vela destaca "el impacto económico que tanto la reforma del IE como la reforma del IAE produjeron en las arcas de Tarragona y de las localidades, también de este partido judicial, en las que se encuentran plantas afectadas por dichas reformas. Por lo tanto, en el partido judicial de Tarragona sí que han tenido lugar elementos del tipo, se han producido comportamientos penalmente relevantes", por lo que al ser el primer juez que conoció los hechos, es el competente para la instrucción de la causa".