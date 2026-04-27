El tribunal que juzga a los Pujol libra al expresidente catalán de responsabilidad por la fortuna en Andorra, al determinar que no puede declarar

El tribunal que juzga a los Pujol ha determinado que el expresidente catalán Jordi Pujol Soley todavía no está en condiciones de responder penalmente por los hechos por los que está acusado, y lo exonerado de cualquier responsabilidad por la fortuna que la familia guardaba en Andorra. Al comenzar la vista oral, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha sido el encargado de comunicar la decisión, tras estudiar las conclusiones alcanzadas por los peritos de la Audiencia Nacional que han examinado al exmandatario catalán, para lo que estaba citado a las 9.30 horas.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, de 95 años, que había venido en coche a Madrid y pasado la noche en un hotel de la capital, había comparecido ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzga a él, a su familia y a varios empresarios por la fortuna oculta en Andorra, a la hora prevista. Tras examinarle los magistrados han concluido que su estado de salud le impide declarar, porque no reúne las condiciones físicas y cognitivas necesarias para ser interrogado ni dispone de capacidad para poder defenderse de los delitos que se le atribuyen: asociación ilícita y blanqueo de capitales, por los el fiscal pedía para él nueve años de cárcel.

El expresidente catalán, acompañado de su hijo Pere, ha llegado en coche a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), y -a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuando compareció como testigo en la Kitchen- ni siquiera se le ha visto bajarse del vehículo dentro de la dependencias del tribunal. Desde allí ha sido conducido a la sala donde ha sido examinado por los forenses de la propia Audiencia y el tribunal ha podido comprobar directamente su estado de salud para alcanzar una conclusión. De esta forma, el tribunal ha impedido que se estigmatizara al exmandatario catalán, que es una de las críticas que ha recibido el tribunal con su decisión de citarle.

A medida que se retrasaba el inicio del juicio y con ello la decisión sobre el expresidente, empezaban a circular rumores sobre que había comunicado su disposición a declarar,

El tribunal presidido por José Ricardo de Prada decidió la semana pasada convocar al expresidente catalán media hora antes del inicio de la sesión en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, con el objetivo de que sea examinado por uno de los médicos forenses por no caer en "edadismo" y determinar directamente si está en condiciones de responder penal. Este deberá determinar, a partir del examen al que lo someta y de la documentación que el acusado quiera aportar, si está en condiciones de responder por los hechos por los que está acusado. Si lo está, comenzará su interrogatorio; si no lo está, quedará eximido de responsabilidad penal por “demencia sobrevenida”, al igual que ocurrió, en 2021, con su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida.

Decisión aplazada

Antes de comenzar el juicio, el pasado mes de noviembre, los forenses judiciales de Barcelona examinaron al expresidente y determinaron que no estaba “en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”. Pese a esta conclusión, la Audiencia Nacional decidió citarlo por videoconferencia para la primera sesión. El tribunal, tras la exposición de los forenses ese día y después de hablar con Jordi Pujol Soley, aplazó su decisión definitiva al respecto.

El presidente del tribunal quiso aclarar el viernes que el motivo por el que ha decidido obligarlo a desplazarse a Madrid no es “estigmatizarle”, sino que obedece a la necesidad de no caer en “edadismo” alguno y de poder comprobar directamente si está en disposición de responder por los hechos por los que está acusado. Jaume Padrós, médico personal de Pujol, afirmó ese mismo día que le parece “cruel” obligarlo a viajar a Madrid para acudir presencialmente a la Audiencia Nacional pese a su estado de salud.