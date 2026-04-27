En Directo
Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Turno para Soraya Sáenz de Santamaría: última hora desde la Audiencia Nacional
Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP
Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Concluye la testifical del hijo de Luis Bárcenas, al que intentaron secuestrar por las pruebas que manejaba extesorero del Partido Popular
La ronda de testigos empieza con el hijo de Bárcenas, al que intentaron secuestrar. Ante el tribunal asegura que su padre le contó en su día que tenía un grabación en el despacho de Rajoy
Desde la defensa de Luis Bárcenas se acogen a esta información publicada en El Periódico para que el abogado Javier Iglesias, que se amparó en el secreto profesional para guardar silencio, declare en el juicio
Empieza la sesión
Comienza la sesión.
Bárcenas se apoya en una información de El Periódico para pedir al tribunal de Kitchen que declare el abogado Iglesias
Además de Sáenz de Santamaría también declararán como testigos este lunes en el juicio del caso Kitchen el exministro Javier Arenas, el exjefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Jorge Sanchís Bordetas y el hijo del extesorero y Rosalía Iglesias, Willy Bárcenas Iglesias.
El presunto líder del clan policial trasladó a la exdirigente del PP que había sido objeto de un "boicot" de las comunicaciones que implicaba un supuesto robo de mensajes. También le relató que estaban tratando de conocer su implicación en el caso Pujol, y que por eso querían saber si conocía a la denunciante Victoria Álvarez y a la exdirigente del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, cuyos nombres aparecen en las agendas de Villarejo ligadas a las investigaciones sin aval judicial contra Jordi Pujol Soley y Artur Mas.
Según las agendas de Villarejo, el excomisario promovió en 2013 el enfrentamiento entre la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que declaró la semana pasada en el juicio de Kitchen, y Sáenz de Santamaría. El comisario siempre ha focalizado sus ataques contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y por tanto, contra la que entonces controlaba al espionaje español, la ´número dos' del Gobierno de Mariano Rajoy.
Las anotaciones, cuyo contenido ha sido avalado por el inspector jefe de Asuntos Internos que investigó Kitchen, Gonzalo Fraga, apuntan que el comisario trató de convencer a Cospedal de que el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, uno de los diez acusados, había orquestado un plan, en colaboración con el CNI, "para señalarla como responsable de la policía política".
En declaraciones ante los medios de comunicación, Villarejo ha reiterado que Sáenz de Santamaría debería explicar "qué hacía el CNI" en la operación Kitchen, que según el comisario era de "inteligencia policial" al igual que la "operación Cataluña".
En una conversación incluida en el sumario del caso Kitchen, el comisario explica al secretario de Seguridad Francisco Martínez que María Dolores de Cospedal estaba "muy mosqueada" con Sáenz de Santamaría. "Tienen una guerra...", contestó entonces Martínez, que completó que lo mejor era "ponerse de perfil...". En este sentido, acusa a los que denomina "los cecilios", en alusión de los miembros del CNI, de apoyar a la exvidepresidenta del Ejecutivo en detrimento de Cospedal.
- El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
- Dos fallecidos tras la caída de un vehículo al río Clariano en Ontinyent
- Vivir en el pueblo más pequeño de la Comunitat Valenciana: “La vida no es fácil, pero en todos sitios es igual”
- Fallece una mujer de 49 años tras ser arrollada al bajar de su vehículo en la V-31 a la altura de Beniparrell
- La histórica fábrica de Ferrys en Canals se convertirá en un gran parque comercial tras 20 años cerrada
- Boda en el periodismo valenciano: Abraham Pérez y Toni Gómez se dan el “sí, quiero”
- La paella extremeña gana el concurso 'Arrocero del futuro' de TasTarròs
- La tragedia mortal que se cebó con Torrent