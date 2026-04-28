Sumar estalla contra el PSOE por el rechazo del Congreso al decreto de vivienda: "Nos han dejado solas en la negociación"

Sumar estalla contra el PSOE unas pocas horas antes de que el Congreso tumbe el decreto de vivienda, que incluye la prórroga de contratos de alquiler, con el rechazo de Junts, PP y Vox, y la abstención del PNV. El socio minoritario de Gobierno ha acusado al ala socialista de no haber impulsado la medida para su aprobación.

"El PSOE nos ha dejado solos en la negociación de la prórroga", criticó la diputada de Sumar y portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, en rueda de prensa este martes en el Congreso. La dirigente cargó directamente contra el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, que ha sido muy cuestionada en las filas de Sumar. "Nos han dejado solas porque no asumen que tienen un Ministerio de Vivienda, no asumen que esto es una cuestión nacional, que hay que dejarse de eslóganes", continuó Sidi.

La diputada de Sumar también hizo referencia implícita al último plan de vivienda anunciado por el ala socialista del Gobierno, cuestionando su eficacia en la situación actual. "Se puede construir más vivienda protegida, pero esa vivienda la vamos a ver en 10 años o veremos, pero lo importante es garantizar el suelo actual, que son los pisos turísticos y en los topes de alquiler", señaló Sidi, que pasó a criticar que "ahí el Ministerio de Vivienda no está haciendo el trabajo que tiene que hacer".

Además, aseguró que "el Partido Socialista pues no quiere de liderar con nosotras la vivienda, pero esta es nuestra marca y nuestra batalla". En este punto, señaló que "si se ha debatido durante un mes sobre la vivienda, estamos orgullosas de haber dado esa batalla frente a un Congreso que siempre habla o de corrupción o de racismo".

"El Ministerio de Vivienda se tenía que haber implicado más en esta negociación", criticó también en rueda de prensa el diputado de Sumar y Gerardo Pisarello, de los Comuns, que aseguró que "esperábamos mucho más" del departamento liderado por la socialista "El Ministerio de Vivienda se tenía que haber implicado más en esta negociación. "Y también tengo que lamentar que Junts haya decidido finalmente situarse al lado de Vox y del Partido Popular, como desgraciadamente ya viene haciendo en esta materia", criticó.

Mientras la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, se resistió a asumir el rechazo del decreto y aseguró que había opciones para que saliera adelante, Pisarello sí admitió que "somos conscientes de que es difícil", pese a que dijo "mantener la esperanza".

En el mismo sentido se expresó el diputado de Sumar Alberto Ibáñez, de Compromís, que admitió las dificultades y animó a aprovechar la vigencia del decreto para que los inquilinos soliciten la prórroga de contratos de alquiler. "Quedan horas para mandar el burofax y toda aquella gente que lo hizo, su prórroga será válida", defendió. "¿La ministra de Vivienda dónde está? Yo no la he escuchado, no sé si nosotros. No sé si la ministra de Vivienda recuerda quién la hace ministra, porque porque Pedro Sánchez necesita mayoría".

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Águeda Micó, también diputada de Compromís pero integrada en el Grupo Mixto, fue aún más dura contra Isabel Rodríguez y cuestionó directamente su papel, poniendo sobre la mesa su papel de "multipropietaria". En su declaración de bienes del Congreso figuran tres viviendas, dos garajes y un trastero, un elemento que Micó aprovechó para poner en duda su papel en el Gobierno. "Si la ministra de Vivienda es una de esas grandes propietarias y esas caseras que gana dinero a costa de los inquilinos, quizá no es quien debería liderar estos cambios a favor de la mayoría".