El PP cita a García Albiol en la comisión del Congreso sobre los riesgos de la regulación de migrantes

El Partido Popular ha incluido al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, entre la decena de expertos que ha escogido para que acudan a la comisión mixta de Seguridad Nacional en la que se analizarán los riesgos que tendrá la regularización de migrantes puesta en marcha por el Gobierno para la seguridad nacional del país. Además, los populares también llamarán a la directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez y a los dirigentes de varios sindicatos policiales.

Este miércoles, la comisión mixta de Congreso y Senado ha acordado por unanimidad un listado de 25 comparecientes que comparecerán en los próximos meses sobre la regulación de migrantes. El PP, con el apoyo de Vox, fue el impulsor de esta ponencia de estudio con la que pretenden demostrar que el proceso de regularización iniciado por el Ejecutivo "pone en riesgo" la seguridad nacional porque se podría dar papeles a "cualquier delincuente o terrorista".

Entre los escogidos por los populares está el regidor de Badalona, uno de los alcaldes más combativos con la inmigración ilegal. A finales de 2025 fue polémico el desalojo de cerca de 200 migrantes que estaban en el antiguo instituto B9 de Badalona y en la pasada primavera defendió que "lo normal sería expulsar" a los extranjeros que delincan. "Lamentablemente en España no será así", subrayó entonces. Ahora, Albiol podrá dar su punto de vista en la comisión mixta y sus explicaciones quedarán recogidas en el informe final.

Otros comparecientes

Los populares también han incluido al secretario general del Sindicato Unificado de Policía, Carlos Prieto; a Ángel Ignacio Lezcano, de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil; al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortíz o a la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle. El PSOE, por su parte, llamará al director de Inclusión Social y Responsable de Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez; al presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas y a varios catedráticos.

La previsión, apuntan distintas fuentes parlamentarias, es finalizar los trabajos a mediados de noviembre, momento en el que se redactaría el informe final. Este deberá ser votado posteriormente, algo que las mismas fuentes sitúan antes del 31 de diciembre. Con estas fechas, lo más probable es que el informe que realice la comisión mixta de Seguridad Nacional, donde PP y Vox usarán su mayoría para que se escuche la voz de los expertos que ellos deseen, se apruebe cuando el grueso de la regularización ya esté terminada.