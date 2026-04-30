El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era "admisible" que sus jefes modificaran informes: "No más"

El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho, ha declarado en su segunda jornada como testigo en el juicio de la operación Kitchen que soportó "con paciencia" las presiones y la censura en los informes sobre la caja 'b' llevados a cabo por la cadena de mando de la Policía hasta que el instructor del caso, Pablo Ruz, le dijo: "No más. No es admisible que te digan que cambies nada, fue taxativo", ha recordado el uniformado.

Tanto fue así, ha proseguido Morocho, que el magistrado "no quería que ningún mando de la Comisaría General fuera a ninguna reunión conmigo. Si iban no iban a entrar en la reunión, [...] Se me vigilaba en la Audiencia Nacional y ellos querían saber qué pasaba allí y quería que fuera el jefe de sección contigo y me dijo el magistrado que si venía no iba a entrar", ha explicado.

"Autoncensura"

Asimismo, el testigo ha reconocido que ante las continuas presiones "hubo un momento" en el que los investigadores desarrollaron "una autocensura, matizábamos o no dábamos datos periféricos porque sabíamos que iba a ser objeto de problemas", Y como ejemplo ha relatado que uno de sus jefes, Manuel Vázquez, le indicó que no había que poner en un informe la correlación de los gastos de la caja 'b' porque lo decía un informe de la Intervención General del Estado (IGAE).

En la sesión del miércoles, el inspector Manuel Morocho afirmó que los miembros de "la escala de mando" de la Policía llevaron a cabo maniobras para "torpedear" esta causa y la pieza separada de la caja 'b' del PP, también conocida como papeles de Bárcenas.

Detención de Bárcenas

Y entre las artimañas que sufrieron los investigadores Morocho ha señalado que "un fin de semana" le pidieron que hablara con el juez Pablo Ruz, el instructor de ambos procedimientos, para que se llevara a cabo la detención del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien según le aseguraron se encontraba "en una lista de embarque con destino a Suiza". Pero al hablar con el magistrado y evaluar la situación, ha recordado el agente, concluyeron que "no había elementos indiciarios" suficientes para arrestarle.

También aseguró en el juicio del caso Kitchen que sus superiores le impidieron incluir al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en sus informes sobre la caja 'b' del PP: "Es una persona singular, que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", contestó a la letrada del PSOE, Gloria de Pascual.