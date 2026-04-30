Koldo dice que asumió el pago del piso de Jésica porque ella amenazó a Ábalos con difundir su vida privada

El juicio por el caso Koldo en el Tribunal Supremo ha contado este jueves con la declaración del que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, que ha manifestado, entre otras cuestiones, que él asumió personalmente el pago de los 2.900 euros al mes que costaba el piso que ocupaba la pareja del exministro en Plaza de España cuando el socio del comisionista Víctor de Aldama dejó de abonar esta renta porque "esta señorita" estaba amenazando con difundir su vida privada. "Saque el dinero de mi hermano y de Pati (por Patricia Úriz, su esposa) de lo poco que teníamos", ha señalado ante la Sala.

Koldo ha manifestado que "quería dejar muy claro" que Jésica Rodríguez él la conocía anteriormente a través del señor Aldama. "Como se gane la vida el ser humano creo que no deberíamos entrar siempre que no sea delictivo", ha añadido. En primer lugar, afirmó que había buscado un lugar para alojarla sin que dicha orden procediera del ministro, para luego matizar que ambos le pidieron que les buscara "un piso de alquiler".

También sobre el asunto de Rodríguez -- se le acusa junto a Ábalos de colocar a esta mujer en las empresas públicas Ineco y Tragsatec-- ha negado que Jésica cobrara sin ir a trabajar, si bien no podía garantizar "dónde, cuándo" lo hacía o haberle pedido que no acudiera a la entrevista para lograr este trabajo.

Con respecto a Claudia Montes, la mujer que según la acusación fue 'enchufada' en la empresa Logirail, el asesor argumentó que las empresas filiales de Renfe siempre tenían vacantes, porque pagaban muy poco y “el señor Ábalos siempre ha intentado ayudar a todo al mundo, hasta a una persona que conoce de un solo día en un mitin en Asturias” y que luego “le mandó un mensaje por redes”. Tras recortar la foto del currículum que le había mandado Claudia Montes, porque “su foto era de cuerpo entero y entendía que su forma de vestir no era apropiada”, le mandó un mail al presidente de Renfe para ver si había huevo en alguna empresa pública, como finalmente ocurrió con Logirail.

García, que da nombre a la primera presunta trama de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez que llega al banquillo, ha comenzado declarando en la duodécima sesión del juicio en un tono tranquilo y respetuoso con el tribunal. "Prefiero ser tosco y sincero que de otra forma de ser", ha señalado sobre su forma de conducirse en la vida, mientras que en relación con su labor como asesor de Ábalos ha explicado lo que hacía era "intentar rellenar" la agenda del señor Ábalos para dar "respuesta posible a las necesidades que tuviera cada persona". En su tiempo libre, agendaba actividades relativas a la secretaría de Organización.

Preguntado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, si todo ello conllevaba recoger niños del colegio, comprar regalos para amigas del ministro etc. Koldo ha respondido que "el señor Ábalos trabajaba mucho" y él tenía que intentar quitarle de en medio "las cosas mundanas y pequeñas".

Aldama insinúa que Jéssica Rodríguez tenía un vídeo comprometedor de Ábalos / EP

Las mascarillas

Sobre la oferta de Soluciones de Gestión para la entrega de mascarillas, Koldo García ha afirmado no recuerda quién sela envió, pero le llegaron varias a su correo electrónico. "Llegaba de todo", ha señalado, para añadir que él se fijaba en el precio unitario de la mascarilla. "Me dije, no tengo ni idea ¿Qué hago?", ha añadido para explicar que "todo el mundo llamaba para conseguir material sanitario". En todo caso, no recuerda que esta oferta concreta le llegara a través de Víctor de Aldama.

García comparece tras el comisionista Víctor de Aldama, quien en sus manifestaciones como coimputado en esta causa optó por reconocer pagos de hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo en mordidas y disparar contra el PSOE, apuntando sin aportar ninguna prueba a que parte de ese dinero se habría utilizado para financiar ilegalmente al partido.

Credibilidad de Aldama

Por su parte, la defensa de Koldo presentó a última hora de ayer un escrito ante el Tribunal aportando prueba con la que trata de contrarrestar diversas manifestaciones realizadas ayer por el comisionista Aldama, una de ellas relativa a la imposibilidad de que se hubiera pensado en la empresa Have Got Time (en vez de Villafuel) para conseguir la licencia de operador en hidrocarburos en la que habría mediado Koldo en diciembre de 2020 por que la primera estaba siendo investigada en la Hacienda Nacional. Según esta parte, en dicha fecha el citado procedimiento judicial no había sido aún incoado.

También ha aportado documentación para contrarrestar lo manifestado por Aldama sobre el regalo que hizo a Joseba, hermano de Koldo, de un vehículo. Para la defensa, la falsedad de estos datos produce un 'efecto dominó' y "elimina la verosimilitud del relato" de Aldama. "Si el "soporte" de la declaración cae, la declaración queda desnuda y carece de la firmeza necesaria para sostener una condena", agrega.

García, actualmente en prisión preventiva, fue chófer de Ábalos, antes de convertirse en su "hombre para todo", según revelan las conversaciones por whatsApp entre ambos y con Aldama analizadas por la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que alcanzan a la gestión de los contratos pero también a aspectos de la vida personal del exministro y su relación con varias mujeres, así como a sus encuentros con directivos de empresas en el restaurante La Chalana.

Según las conclusiones del instructor del Supremo, desde octubre de 2019, el comisionista Aldama entregaba a Koldo García "en metálico la cantidad mensual de 10.000 euros, pagos que se habrían prolongado, al menos, hasta el año 2021", una fecha que el comisionista extendió durante su declaración hasta mediados o finales de 2022. Estos fondos se los repartían Ábalos y Koldo García, aunque en algunas ocasiones las entregas fueron efectuadas a Joseba García, hermano de Koldo, en la República Dominicana. Se enfrenta a una petición de 19 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Declaración de Ábalos

Si la declaración de Koldo va rápido -- la de Aldama se prolongó durante casi ocho horas-- es posible que los siete magistrados que componen el tribunal escuchen también a Ábalos, quien también se encuentra en prisión preventiva desde finales del pasado noviembre. Se le juzga porque firmó las órdenes de compra para que Puertos del Estado y ADIF accedieran a millones de mascarillas, a cambio de recibir una indebida compensación económica procedente de Aldama, quien, a su vez, se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones por conseguir que estos contratos fueran para la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas, S.L. La misma entidad logró posteriormente adjudicaciones realizadas por Interior y las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.

Se atribuye también la obtención de beneficios en relación con un contrato de arrendamiento con opción de compra que Aldama ofreció al entonces ministro de Transportes en el Paseo de la Castellana de Madrid. Otras dádivas fueron el disfrute de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) y otro en Marbella (Villa Parra) y el alquiler de un apartamento para Jésica Rodríguez, que era su pareja y también obtuvo plaza en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) llegando a cobrar sin ir a trabajar. La Fiscalía Anticorrupción solicita que se le impongan 24 años de cárcel y la acusación popular eleva esta petición hasta los 30 años.