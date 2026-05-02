Hablan los nuevos votantes andaluces: "Sólo hay bronca entre los políticos, no están siendo útiles"

A dos semanas de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, una de las incógnitas es qué harán los jóvenes que votan por primera vez. Su peso puede ser especialmente importante en estos comicios, con un clima de malestar creciente que puede movilizarles más que en anteriores elecciones.

La vivienda, la sanidad y la incertidumbre por su futuro laboral son sus principales preocupaciones, aunque también señalan como un problema grave la política actual, mostrando su insatisfacción y desconfianza.

En cifras son 368.853 los andaluces que podrán ejercer por primera vez su derecho a votar en unas elecciones autonómicas en Andalucía, lo que supone el 5,41% de los casi siete millones de electores convocados.

Por provincias, es Sevilla la que acumula el mayor número de nuevos votantes, sumando 91.003, seguida de Málaga con 69.299. Córdoba es la sexta con 23.730.

Más allá de las cifras, es importante saber cómo es y cómo piensa esta nueva generación de votantes, que no parece tener muy buena opinión de la clase política.

¿Cómo son quienes votan por primera vez en las elecciones andaluzas?

"El 80% de los jóvenes andaluces cree que los políticos mienten", revelaba esta semana el estudio ‘Así somos: El estado de la adolescencia en Andalucía’.

Una desconfianza que confirma Rafael Durán, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga y miembro del Instituto de Investigación en Sociedades, Estados y Estudios Internacionales (ISE): "la apatía se está transformando en antipatía y esta antipatía, este malestar puede ser movilizador".

Los andaluces irán a las urnas el próximo 17 de mayo para elegir nuevo gobierno en la comunidad. / Europa Press

No obstante, Durán insta a evitar los estereotipos respecto a la idea de la «derechización» de la juventud y apunta que «si bien es cierto que está creciendo la orientación de derechas o incluso autoritaria, no dejan de ser una minoría, aunque sea una minoría destacada sobre la que hay que reflexionar».

Según este experto, los jóvenes que irán por primera vez a las urnas el 17 de mayo son el grupo de edad que menos interés por la política muestra y los que más tardan en decidir su voto, los más indecisos. También suelen participar menos en las elecciones, aunque esta vez está por ver.

Además, otra característica propia es la manera en que se informan, "cada vez menos a través de medios de comunicación tradicionales y más con las plataformas digitales".

Más apoyo a Vox y a Adelante Andalucía

En cuanto a la orientación actual de su voto, son menos proclives que otros rangos de edad a votar al PP y al PSOE, "decantándose más a favor de Vox y Adelante Andalucía".

Vox es el partido que más crece entre los jóvenes, "casi duplicando el voto que recibió por parte de estos votantes en 2022", apunta Durán.

Remarca que los jóvenes "se alejan del centro derecha y del centro izquierda y se posicionan más en los extremos. En gran medida porque el malestar que los mueve tiende a llevarlos a esos posicionamientos".

No obstante, el PP sigue siendo el preferido, seguido del PSOE, que también crece en intención de voto en este segmento de edad pero menos que Vox y Adelante.

Para acercarnos más a este grupo de nuevos votantes, cuatro jóvenes andaluces nos cuentan qué piensan y cuáles son sus inquietudes ante el 17M. Tras charlar con ellos se puede concluir que los candidatos deben esforzarse en esta campaña para darse a conocer entre este colectivo.

Juanma Moreno, candidato del PP a las elecciones de Andalucía del 17M, en un acto de campaña. / Europa Press

Si bien aciertan a decir qué partidos se presentan, sólo el nombre del candidato del PP y presidente andaluz, Juanma Moreno, se pone sobre la mesa. Aunque Pedro Sánchez también se cuela en la conversación.

Informados en las redes sociales, donde ‘reina’ Vox

Sus principales fuentes de información son las redes sociales, aunque alguna asegura que intenta evitarlas "porque no es información, sino opinión". Reclaman a los partidos que hagan mejores campañas a través de estas plataformas.

En la escuela les han intentado enseñar a identificar las ‘fake news’ y los bulos, pero admiten que no es fácil contrastarlo todo.

Por eso, la familia y los adultos cercanos también son una fuente de información a la hora de acercarse a la política por primera vez.

Rafael Durán explica que en las anteriores elecciones autonómicas se vio que esta es "la cohorte de edad que más información recibió a través de las plataformas digitales, que más mensajes recibió de partidos políticos y en particular de Vox".

"Vox es el que más empeño ha puesto en llegar a la población a través de los medios digitales" Rafael Durán — Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga

"Vox es el que más empeño ha puesto en llegar a la población a través de los medios digitales. Si a eso se le añade el caldo de cultivo general de malestar en la sociedad, se entiende que su voto se decante en mayor medida por la derecha", indica.

Uno de los "elementos más preocupantes" respecto a este grupo de edad es que algunos ponen en duda la democracia como un sistema político válido y reivindican una dictadura pese a no haberla vivido.

Los cuatro andaluces de 18 años con los que hemos hablado votarán a distintos partidos y son críticos con los políticos actuales, pero ninguno se identifica con quienes añoran la dictadura de Franco. Estas son sus ideas y preocupaciones:

Celia Pedrajas García, malagueña de 18 años. / La Opinión

Celia Pedrajas García

Celia tiene tiene 18 años para 19 y trabaja desde hace unos meses como asesora inmobiliaria. Vive con sus padres y su hermana en Málaga capital y tiene claro tanto que irá a votar el 17 de mayo como a qué partido.

Para ella, votar es importante porque es la forma que tenemos de «dar nuestras ideas y exponer nuestras necesidades para que realmente se nos escuche».

Por su trabajo en una inmobiliaria está viendo de primera mano que la vivienda es un problema capital en la actualidad.

"Es el principal problema. Es imposible independizarte de tus padres y es imposible empezar una vida tuya", asegura Celia, que también pone el acento en la situación de la sanidad pública.

«Al próximo Gobierno andaluz le pido que tenga como prioridad el bienestar común, la mejora de los servicios públicos, que baje la vivienda y que intente eliminar la homofobia y el racismo» Celia Pedrajas García — Joven andaluza que votará por primera vez el 17M

En su caso, sí dice confiar en la política y en los políticos, pero no en la sociedad que se está creando porque «hay gente que tira más para ideologías que a la larga no nos van a hacer bien». Habla, por ejemplo, del racismo que se está generando «sin motivo justificado: piensan que todos vienen a robar o que nos quieren quitar el trabajo».

Esta joven malagueña advierte de la falta de pensamiento crítico entre la juventud o de que muchos se nieguen a votar, «que es lo peor que podemos hacer».

Ella dará su voto el 17M a la coalición Por Andalucía, aunque se identifica más con la izquierda que con un partido en concreto.

Al Gobierno andaluz que salga elegido le pide que tenga como prioridad «el bienestar común, la mejora de los servicios públicos, que bajen las viviendas y que intente eliminar la homofobia y el racismo. Hay mucha desigualdad», concluye.

Pablo Valverde Romero, cordobés de 18 años. / La Opinión

Pablo Valverde Romero

Este cordobés tiene 18 años y estudia 2º del Bachillerato Tecnológico en el IES Maimónides. Aunque reconoce que no está aún muy informado, ve importante votar «porque así decidimos el camino al futuro de nuestra comunidad».

A Pablo le preocupa sobre todo el tema de la vivienda porque dentro de unos meses tendrá que buscar piso de estudiantes. Quiere hacer el grado de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, para lo que tendrá que salir de Córdoba.

"Sé que ahora no es el mejor momento para independizarse y este tema me preocupa", dice.

Cuando se le pregunta por la inmigración, responde que no cree que haya demasiados inmigrantes pero sí que se debería «controlar algo más. El problema viene cuando es una inmigración descontrolada», afirma.

Sobre el feminismo, Pablo cree que «las mujeres ya tienen los mismos derechos que los hombres», por lo que no ve necesarias las manifestaciones pero sí apuesta por seguir luchando contra las «agresiones sexuales y el acoso porque aunque hay leyes siguen sin cumplirse».

"Ninguno cumple objetivamente lo que promete, porque al final el ser político te da mucha libertad y miran primero para sí mismos". Pablo Valverde Romero — Joven andaluz que votará por primera vez el 17M

En cuanto a los partidos políticos que se presentan a las elecciones andaluzas, cita a PSOE, PP y Vox y los sitúa como partidos de izquierdas, centro y derecha, respectivamente.

Él no ha decidido aún a quién votará pero dice que se siente más identificado con la derecha.

Su tono es pesimista cuando habla de su confianza en los políticos que gobiernan ahora: "Ninguno cumple objetivamente lo que promete, porque al final el ser político te da mucha libertad y miran primero para sí mismos".

"Da igual el político que esté en el poder que todos buscan algo de beneficio propio", insiste.

Pablo reclama al político que salga elegido el 17 de mayo en Andalucía que "nos escuche a todos los que votamos y que miren tanto por ellos como por nosotros".

Mar Herrero Sepúlveda, malagueña de 18 años. / La Opinión

Mar Herrero Sepúlveda

Mar, malagueña de 18 años, estudia el doble grado de Derecho y Criminología y está en la Asociación de Debate Universitario de Málaga, Aduma.

Aunque está bastante informada -es la única que nombra a los cinco principales partidos que han presentado lista para el 17M (PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante) afirma que verá los debates durante la campaña.

Defiende que votar es fundamental porque "es nuestro futuro" y en su lista de preocupaciones destaca si la Universidad pública está ofreciendo la formación que se requiere para el mundo actual.

"Con el boom de la IA, me da la sensación de que me estoy formando para un mercado laboral que va a cambiar por completo".

"Me genera desconfianza que los políticos estén pegándose voces y no aporten soluciones reales. Se necesita más diálogo activo" Mar Herrero Sepúlveda — Joven andaluza que votará el próximo 17 de mayo

Mar, que defiende la Universidad pública, expresa así sus dudas y reclama a los políticos que la formación que ofrece sea la mejor, "pero de verdad. Que yo no esté aquí seis años estudiando dos carreras para nada".

Además, cuestiona que en ciudades como Málaga "todo se haga pensando en el turismo": "la gente de aquí se siente expulsada de sus propios barrios", se queja.

Aunque defiende que el turismo es "nuestra mayor fuente de ingresos", reclama que la economía se diversifique más.

En cuanto a su ideología, dice que prefiere no etiquetarse y se define como indecisa respecto a su voto el próximo 17M.

Mar reprocha a los políticos que sólo estén "peleándose, pegándose voces y que ninguno aporte soluciones reales". "Eso lo único que me genera es desconfianza. Para mí la política de ahora no está siendo útil. Quitaría a todo el mundo y pondría a todos nuevos", dice.

Más "diálogo activo" es lo que se necesita en opinión de esta joven votante, que dice estar "desencantada" con la política.

Ana Rodríguez Reyes, joven votante cordobesa de 18 años. / La Opinión

Ana Rodríguez Reyes

Ana vive en Córdoba y quiere estudiar Física cuando termine el Bachillerato este curso. Irá a votar el 17M porque, "si tenemos la suerte de vivir en un Estado con un sistema democrático, debemos hacer uso del derecho al voto".

Además de la sanidad, por las listas de espera, y la vivienda, le preocupa que no se apoye lo suficiente a los autónomos como su padre, que cree que tienen que soportar impuestos «elevadísimos».

Respecto a la atención que los políticos prestan a los jóvenes, Ana opina que «en general no escuchan mucho» a los ciudadanos.

"A los políticos que salgan elegidos les pido que sean honestos. No hay nada peor que engañar a una persona que te ha confiado su voto" Ana Rodríguez Reyes — Joven andaluza que votará por primera vez el 17M en Córdoba.

"Los ves hablando muchas veces entre ellos y parece más una lucha por el poder que por los intereses de los españoles", lamenta.

No se identifica con una ideología de derechas ni de izquierdas, pero cuestiona cómo está haciendo las cosas Pedro Sánchez en el Gobierno de España: "No está siendo beneficioso para los españoles".

Aunque aún no tiene decidido su voto "al 100%", por ahora se inclina por Se Acabó la Fiesta (SALF), cuyo candidato en Andalucía es Adrián Yacar.

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Lo que sí tiene claro es que al próximo Gobierno andaluz le pediría honestidad: "que sean honestos. No hay nada peor que engañar a una persona que te ha confiado su voto".