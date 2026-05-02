El PSOE busca "uno a uno" a los 580.000 andaluces que votaron a Sánchez en 2023 y se quedaron en casa en 2022

Los socialistas andaluces han comenzado este fin de semana una carrera frenética que culminará el 17 de mayo. El objetivo: localizar y movilizar a los 580.000 andaluces que votaron al PSOE en las elecciones generales de 2023 pero que, un año antes, en las autonómicas de 2022, se quedaron en casa y se abstuvieron.

"Sabemos quiénes son, dónde viven y cuáles son los temas que más les preocupan. Ahora tenemos que animarles a votar uno a uno, si hace falta". Lo explica gráficamente a EL PERIÓDICO uno de los capataces de la sala de máquinas del PSOE-A, que trabaja ya a plenas revoluciones con el objetivo de dar la vuelta a las encuestas y subir en votos y escaños sobre las últimas elecciones. Lo cierto es que en junio de 2022, el PSOE andaluz tuvo en los comicios autonómicos 883.707 votos. Y solo un año después, en las generales del 23 de julio de 2023, se transformaron en 1.467.501 sufragios.

Por provincias, las mayores diferencias en votos socialistas se produjeron en las más urbanas -Sevilla, Málaga o Cádiz, donde las diferencias de participación se acercaron a los 10 puntos. Por ejemplo, en Sevilla, 173.760 votantes apoyaron a Pedro Sánchez en 2023 pero no escogieron la papeleta socialista en las autonómicas un año antes.

"Los nuestros no votan al PP"

El PP de Juanma Moreno, sin embargo, tuvo prácticamente el mismo número de votos en toda Andalucía: 1.582.412 en 2022 y 1.596.044 en 2023, una diferencia de menos de 14.000 sufragios. "Ese dato demuestra", explican los socialistas andaluces, "que no hay transferencia de voto del PSOE al PP en Andalucía. Los nuestros no votan al PP, se quedan en casa en las autonómicas".

El principal objetivo del PSOE-A es "conseguir en estos 15 días la máxima movilización frente a la hipermovilización que ya tiene la derecha". Para ello, llevará a cabo múltiples "llamadas a la acción" para que "los ciudadanos entiendan que estas elecciones son muy importantes para su vida diaria y para la mejora de los servicios públicos". Los dirigentes socialistas no van a hablar de Vox o del miedo a la derecha. Al contrario, hablarán de los temas que más preocupan a los simpatizantes del PSOE: la igualdad, la educación de cero a tres años, la sanidad...

Para ello, van a impulsar acciones que tuvieron éxito en la campaña de las generales del verano de 2023 u otras que puso en marcha el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) antes de la victoria electoral de Salvador Illa, como las llamadas masivas de teléfono sobre todo a las secciones censales donde los socialistas se abstuvieron. "Tenemos localizados barrio a barrio a los que nos votaron en 2023 y se abstuvieron en 2022; todos recibirán llamadas nuestras". Desde esta semana, el PSOE-A realiza 300.000 llamadas telefónicas al día. Muchas son automáticas y en otras, al otro lado hay operadores que no solo van a explicar por qué es importante votar al PSOE, sino que van a resolver las dudas que los ciudadanos les planteen.

María Jesús Montero, durante su intervención en un acto de precampaña en Córdoba. / Salas / EFE

También en 2023, el PSOE-A concentró las llamadas a la movilización de todo tipo en los 15 días de la campaña y el resultado fue muy bueno. Consiguieron el 33,48% de los votos frente al 24,09% del año anterior.

El principal elemento movilizador, según coinciden Ferraz, la dirección regional y los secretarios provinciales, es Pedro Sánchez, que tendrá cuatro mítines en campaña, el primero fue ayer en Cártama (Málaga), donde el líder socialista llamó a la "movilización, movilización y movilización". "Hay partido y lo vamos a ganar", añadió Sánchez, "¡no se puede quedar nadie en casa!" Por eso, llamó al voto útil de la izquierda: "Hay que unir fuerzas en torno a la candidata que puede gobernar, María Jesús Montero". Sánchez llamó también al voto de "los progresistas que se movilizan solo en las generales", porque "necesitamos aliados institucionales" en las autonomías, en referencia a la Junta de Andalucía.

"En los mítines de Pedro desbordamos los aforos porque acude gente que no es del partido", explica un secretario general provincial, "el presidente se ha convertido en un icono de confrontación con la extrema derecha, pero también frente a Donald Trump o la ultraderecha internacional".

El límite del éxito o del fracaso del PSOE-A estará en mantener o mejorar los 30 escaños que consiguió en 2022, su peor resultado histórico. Hace cuatro años, el PP se vio beneficiado por la aritmética electoral y consiguió el último diputado en varias provincias. Los socialistas han calculado que si Vox sube hasta tres puntos, es muy posible que el que más sufra sea el PP, con lo que podría perder la mayoría absoluta y bajar de forma importante. El PSOE podría entonces subir de 30 escaños prácticamente sin subir en votos, afirman fuentes de la dirección.

Ninguna encuesta da al PSOE más de 30 diputados. Pero los socialistas tienen sus propios cálculos. Como recuerdan desde la Ejecutiva del PSOE-A, "en 2018 ninguna encuesta pronosticó que perderíamos la Junta, y la perdimos; y en 2012 ningún sondeo adelantó que el PSOE volvería a gobernar, y Javier Arenas se quedó a las puertas de hacerlo".

"Hace cuatro años el PSOE-A estaba roto en dos"

Desde la sede del PSOE-A destacan dos diferencias entre 2022 y 2026 que juegan a su favor. Hace cuatro años, el PSOE-A "estaba roto en dos; se arrastraban todavía en carne viva las primarias de Pedro contra Susana y eso provocó una importante desmovilización". Esta vez, los socialistas quieren dar una impresión de unidad. La candidata y exvicepresidenta, María Jesús Montero, cuenta con el apoyo de todos los presidentes socialistas de Andalucía, incluida Susana Díaz.

Además, Juanma Moreno aun no gobernaba. Cuatro años después, los socialistas andaluces aseguran que "hay mucho cabreo con el funcionamiento de los servicios públicos, por el estado de la sanidad o de la educación, porque su modelo privatizador es el mismo que el de Madrid, pero más educado", resaltan. En este sentido, el PSOE-A aspira a aglutinar buena parte de ese voto de cabreo por el deterioro de los servicios públicos, el mantra de la campaña socialista.

Por último, los socialistas defienden que también juega a su favor la unidad de la izquierda del PSOE -Sumar, IU y Podemos se han unido en Por Andalucía- y la fortaleza de esta formación y de Adelante Andalucía, ya que las encuestas les dan igual o con más escaños que hace cuatro años.