Gobierno de España
Una incidencia en su avión obliga a Sánchez a aterrizar en Turquía cuando iba a Armenia
El presidente del Ejecutivo se reúne con casi medio centenar de líderes en la cumbre de la Comunidad Política Europea
EFE
Una incidencia técnica en el avión oficial en el que se desplazaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Armenia para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea le ha obligado a hacer un aterrizaje en Turquía.
El Airbus A310 en el que se desplazaba Sánchez junto al resto de su delegación partió de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las cuatro de la tarde con destino a la capital de Armenia, donde este lunes se reúnen casi medio centenar de líderes cuyos países forman parte de este foro.
Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que un fallo técnico al que han restado importancia ha obligado a cumplir el protocolo y aterrizar en Ankara, donde pasará la noche el jefe del Ejecutivo para reanudar viaje a Armenia a primera hora de la mañana del lunes.
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