Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama
Anticorrupción mantiene su petición de cárcel para Ábalos, Koldo y Aldama, mientras que las acusaciones rebajan la del comisionista
El fiscal no ha variado su propuesta de 24 años para el exministro, 19 para su asesor y 7 para el empresario, mientras que el PP ha rebajado en dos grados su propuesta para Aldama
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha solicitado al tribuanl que condene a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos, a 19 años y medio para su exasesor, Koldo García, mientras que para Víctor de Aldama mantiene su petición de siete años de cárcel. Las que sí han rebajado su petición de pena para el comisionista han sido las acusaciones populares, de cuya dirección letrada se ocupa el PP, que han rebajado en dos grados su petición para el empresario por su colaboración con la justicia.
El fiscal Luzón ha señalado que presentará un nuevo escrito de calificación, porque incluye ciertos cambios en la redacción que no afectan a la calificación fiscal. Las acusaciones populares han rebajado la pena que solicitan para Aldama y ninguna de ellas supera los dos años de prisión por cada uno de los delitos, lo que permitiría que no ingresara en prisión. Fuentes fiscales han señalado que la posición definitiva del ministerio público es la que su representante ha pronunciado en el juicio tras un debate interno.
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