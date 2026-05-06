Feijóo aprovecha la vuelta de Semper para reordenar la política comunicativa del PP y tender puentes con futuros socios

"Cuando te hacen un TAC abdominal, es evidente que cualquier cosa puede ocurrir". La frase no la pronunció este martes en el Hotel Four Seasons de Madrid, en el Nueva Economía Fórum, ningún médico, ni siquiera ningún dirigente sanitario, aunque sí alguien que en el pasado lo fue. Se trataba, nada menos, que del presidente del Partido Popular (PP) y antiguo presidente del Insalud en los años noventa, Alberto Núñez Feijóo, que ejerció de presentador en el citado foro del reaparecido portavoz nacional de la formación, el diputado Borja Sémper. Nueve meses después de serle detectado un cáncer de páncreas el político donostiarra volvía al ruedo de la política, aunque ya la semana pasada había hecho una primera aparición estelar en el popular programa 'El Hormiguero', de Antena 3.

Feijóo relató a los asistentes al foro la entrevista que ambos mantuvieron en el despacho de la planta séptima de Génova el viernes 3 de julio del año pasado, justo un día antes del congreso nacional del PP celebrado en Madrid. El líder de la oposición le citó para una entrevista casi de trámite en la que le iba a comunicar que seguía contando con él como portavoz del Comité de Dirección. Fue entonces cuando Sémper le comentó su diagnóstico. Pasó el cónclave de la formación sin que la noticia saltase a los medios y poco después, el lunes 14 de julio, fue el propio dirigente quien comunicó desde el atril de la sala de prensa de la sede central del partido que se retiraba momentáneamente para someterse al tratamiento de quimioterapia. El lunes 4 de septiembre, con una gorra que le tapaba la cabeza sin pelo, asistió a la primera reunión del curso político de ese Comité de Dirección, que excepcionalmente se celebró en Aranjuez, al sur de la Comunidad de Madrid. Con ánimo y buen humor compartió con sus compañeros la sesión de trabajo y se acercó a saludar a la prensa, pero no ejerció de portavoz.

El próximo lunes volverá a encaramarse al mismo atril de la sala de prensa donde comunicó la mala noticia, para recuperar la rutina de su labor como portavoz del partido, y por tanto como persona que el primer día de la semana marca el mensaje político del partido mayoritario en las Cortes Generales. Su vuelta le permite a Feijóo reordenar la política comunicativa pues hasta ahora el atril de los lunes era una suerte de 'sede vacante' en la que los periodistas se encontraban casi cada semana un dirigente distinto que hacía las veces de portavoz. Pero sin ser el mismo muchas veces que el lunes anterior ni el del lunes siguiente. Por allí han desfilado desde el secretario general, Miguel Tellado, hasta la vicesecretaria de Organización Alma Ezcurra, cuya baja de maternidad también le alejó de esa comparecencia, hasta los vicesecretarios de Política Autonómica, Regeneración Institucional y de Hacienda, Elías Bendodo, Cuca Gamarra y Juan Bravo, entre otros.

Todo ello en un curso político convulso y agitado, donde las elecciones en Extremadura en diciembre, en Aragón en febrero y en Castilla y León en marzo, y los subsiguientes pactos de coalición con Vox en las dos primeras comunidades, han marcado buena parte de la actualidad política. Desde allí otra de las portavoces de ocasión, la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Fúnez, desautorizó expresamente a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en uno de los momentos más difíciles de la negociación con la extrema derecha, cuando incluso parecía no ser imposible un escenario de repetición electoral en esa comunidad.

Un mismo portavoz

En ocasiones, la aparición de uno u otro portavoz dependía de la materia a tratar. Si el lunes venía marcado por una cuestión económica, fiscal o de infraestructuras, en un invierno marcado entre otras cosas por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) o el caos en Rodalies, parecía claro que sería Bravo el elegido; si era un aspecto de regeneración, muchas veces al hilo de los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno, se optaba por Gamarra, y así semana tras semana. Ahora Feijóo podrá contar con el mismo portavoz -además de la encargada de la portavocía en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que realiza su comparecencia los martes, tras la reunión de la Junta de Portavoces- todas las semanas, sin tener que planificar quién sale en cada ocasión.

Pero además, el regreso de Sémper le permite a Feijóo sumar un actor con buena interlocución con el resto de formaciones políticas, incluidos los potenciales socios futuros, más allá de Vox. Baste ver la muy calurosa bienvenida que le han otorgado en las redes sociales rivales políticos como el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, o el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para cercionarse de la buena interlocución de Sémper con distintos representantes del arco político.

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Sémper fue una de las apuestas de Feijóo tras desembarcar en Madrid en 2022 procedente de la presidencia de la Xunta de Galicia. Por entonces el dirigente guipuzcoano que desde que era miembro de Nuevas Generaciones en Euskadi sufrió la amenaza de ETA, llevaba casi tres años fuera de la política, un periodo en el que trabajó como director de relaciones en la consultora Ernst & Young (EY). Entró en el Comité de Dirección, además de como portavoz, como vicesecretario de Cultura, una responsabilidad que sigue ostentando y que le convierte en el principal interlocutor del PP con el mundo cultural, otra de las tareas en las que ahora se afanará este político casado con una actriz, Bárbara Goenaga, y que ha cultivado la poesía, habiendo publicado hace años dos poemarios. Para su jefe de filas, Sémper es "un ejemplo de cómo se afrontan todas las amenazas con valentía en la vida, y nos lo va a seguir dando".