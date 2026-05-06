Ferraz ve en el "perfil bajo" de Moreno una oportunidad para Montero: "Se le ve nervioso y desubicado"

El debate de las elecciones de Andalucía en TVE ha insuflado cierto optimismo a un PSOE que sigue temiendo un mal resultado el próximo 17 de mayo. Todas las fuentes socialistas consultadas por EL PERIÓDICO, de la dirección federal y también del PSOE-A, coinciden en resaltar que el candidato del PP y presidente regional, Juanma Moreno, "perdió evidentemente el debate" y que la candidata socialista, María Jesús Montero, emergió como "clara alternativa". "Montero tiene ahora una oportunidad de erosionar", añaden desde Ferraz, a un dirigente popular que se mostró "nervioso y desubicado".

Los buenos datos de audiencia del debate -fue el programa más visto en su franja en Andalucía, con un 15,2% de share- también sorprendieron a los socialistas, que creen que su emisión puede empezar a activar esa "movilización" que llevan semanas buscando.

Un dirigente federal que conoce bien el PSOE-A concluye que "Moreno Bonilla mantuvo un perfil bajo", "me sorprendió que estuviera nervioso porque se salió de la imagen que quiere vender de hombre tranquilo, moderado y sereno". Desde la cúpula socialista, otra dirigente concluye que "Moreno Bonilla estuvo fatal" y frente a él emergió "el bloque de la izquierda, una alternativa liderada por Montero".

Efecto "mayor del que creemos"

El debate de este lunes en TVE reunió en el plató a Moreno (PP), Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía). El programa ha sido el primero de los dos debates que se celebrarán en la campaña andaluza. El próximo lunes, los mismos participantes volverán a verse en Canal Sur, ya en la recta final de la campaña, con lo que podrá tener aun más impacto. "El voto se decide cada vez más en los días inmediatamente anteriores a la votación, con lo que el efecto de los dos debates puede ser mayor de lo que creemos", asegura un diputado nacional por Andalucía.

Hay unanimidad entre los consultados en que el momento más crítico para el PP fue la falta de respuesta de Moreno a la crisis de los cribados a pesar de que los candidatos de la izquierda le interpelaron directamente para que diera explicaciones. "O no se lo llevaba preparado o iba de sobrado y evitó responder sobre un tema que preocupa mucho a los andaluces", asegura un importante dirigente del PSOE-A.

A partir de este momento, los socialistas esperan que se pueda activar por fin la movilización del electorado socialista que hasta ahora no han detectado las encuestas. O, al menos, que se produzca un movimiento de "votantes moderados que se pueden inclinar hacia el centroizquierda" como única alternativa frente al PP.

Los tres candidatos de la izquierda se centraron en atacar y rebatir a Juanma Moreno, que también recibió ataques desde su flanco derecho por parte del representante de Vox, Manuel Gavira.

El "inevitable" pacto con Vox

Un secretario general provincial resalta dos grandes errores de Moreno Bonilla: "no haber respondido a la crisis de los cribados" y "no haber querido entrar tampoco en el inevitable pacto del PP con la extrema derecha si no alcanza la mayoría absoluta, en contra de lo que todo el mundo sabe". Además, apunta otra fuente, "fue muy evidente que Moreno huyó continuamente de su propia gestión para intentar esconderse detrás de Pedro Sánchez y del Gobierno de España".

Tenga o no efecto el debate, Ferraz asegura que la tendencia del PSOE en Andalucía está siendo al alza en los últimos días, según sus trackings. Pero ninguna encuesta privada ni pública lo detecta aun. "Tenemos que empezar a ilusionar por nosotros mismos, no por los errores de Moreno", asegura otro dirigente que considera que María Jesús Montero "no estuvo mal", pero tampoco aprovechó los peores momentos de Moreno "en parte por su propia mochila como consejera de Sanidad de Andalucía".

El partido en Andalucía "sigue hecho unos zorros" y "solo podemos aspirar a salvar los muebles", añade un dirigente crítico. Hay unanimidad en situar en los 30 escaños que ya consiguió en 2022 el anterior candidato, Juan Espadas, en el límite del fracaso y de un resultado "mínimamente aceptable", ya que esos 30 diputados marcaron el peor resultado de la historia del PSOE-A.