Clavijo asegura que ningún pasajero del MV Hondius bajará del barco sin su avión de evacuación en pista

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes que "ningún pasajero" del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, saldrá del barco si su avión de evacuación no está ya en pista.

Clavijo ha explicado que existe un trabajo de coordinación para que el tiempo que los evacuados permanezcan en tierra en Canarias sea el mínimo posible. El presidente regional hizo estas declaraciones durante la inauguración del consultorio local de Salud de Barroso, en el municipio tinerfeño de La Orotava.

El barco no tocará tierra y quedará fondeado

El jefe del Ejecutivo canario ha señalado que una de las garantías ya confirmadas es que el buque no tocará tierra. Según ha indicado, el crucero quedará fondeado a las afueras del puerto de Granadilla, en Tenerife.

A partir de ahí, lo más importante será coordinar el traslado de los pasajeros desde el barco hasta el muelle y, posteriormente, desde el muelle directamente al aeropuerto. Clavijo ha apuntado que ese protocolo detallado será ofrecido por Sanidad Exterior.

Traslado directo hasta la escalinata del avión

La idea principal del operativo es que los vehículos con los evacuados vayan directamente hasta la escalinata del avión, con la mayor agilidad posible. El objetivo es reducir al máximo el tiempo de permanencia en tierra y garantizar todas las medidas de protección.

"Sabemos con certeza que no saldrá ningún pasajero del barco si no está el avión aterrizado en pista", ha afirmado el presidente canario.

Pendiente la salida del buque hacia Holanda

Clavijo también ha señalado que aún queda por "despejar la incógnita" de si el crucero, de bandera de Países Bajos, podrá salir inmediatamente hacia Holanda después de la evacuación, siempre que la tripulación continúe en buen estado de salud.

El presidente ha indicado que, si la tripulación se encuentra bien, "no tiene sentido" que el buque permanezca a las afueras de las costas canarias.

Canarias espera información sobre la evacuación de pasajeros extranjeros

El Gobierno de Canarias está pendiente de conocer las gestiones que se están realizando con los países de origen de los ciudadanos que viajan en el crucero.

Clavijo ha recordado que para los 14 españoles está previsto que venga un avión del Ejército, pero ha advertido de la complejidad que puede suponer la presencia de pasajeros de hasta 23 nacionalidades distintas, en algunos casos con uno o dos viajeros por país.

El presidente ha insistido en que el Ejecutivo autonómico quiere evitar retrasos en la evacuación de esas personas.

El Servicio Canario de Salud se prepara ante posibles contingencias

Clavijo ha avanzado además que el Servicio Canario de Salud se está preparando frente a cualquier contingencia que pueda surgir durante la evacuación de los pasajeros.

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El presidente regional ha reiterado que el Gobierno de Canarias ha sido "muy crítico" con la decisión del Gobierno estatal de traer el buque a Canarias y que sigue siéndolo. No obstante, ha señalado que, una vez planteada la situación, la prioridad es garantizar que el operativo salga bien.