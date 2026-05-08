HANTAVIRUS
El protocolo para los guardias civiles en Canarias y en el Gómez Ulla: ventanillas cerradas y trajes de protección
"En caso de tener que interactuar con los vehículos medicalizados se hará siempre a favor del viento y manteniendo la distancia de seguridad", recomiendan en el Instituto armado
La Policía traslada a sus agentes que el riesgo de contagio es "bajo" y recomienda el uso de mascarillas
La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han emitido sendos protocolos de actuación ante la alerta sanitaria creada al conocerse los casos de infección por hantavirus destinados a los agentes que puedan llegar a tener contacto con los pasajes del crucero. En el documento elaborado por la Unidad Central Operativa NRBQ del Instituto armado se informa a los guardias de que "los pasajeros que sean trasladados a centros de referencia (como el hospital Gómez Ulla u otros centros en Canarias) serán considerados contactos de alto riesgo". Y por eso las patrullas de escolta deberán circular "con las ventanillas cerradas y sistema de aire en modo recirculación", completa el documento al que ha tenido acceso este periódico.
Y en el caso de que los agentes tengan que interactuar con los vehículos medicalizados, "se hará siempre a favor del viento y manteniendo la distancia de seguridad. Dada la naturaleza del brote y la confirmación de transmisión interhumana, ante la sospecha o previsión de servicios realizados por agentes de la Guardia Civil que implique contacto directo con personas contagiadas o en cuarentena, el equipo de protección es de uso obligatorio", completa el escrito.
En el protocolo del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), de carácter más genérico, se alude a que el riesgo de contagio en "bajo", al mismo tiempo que se recomienda la "ventilación de espacios" y la utilización de mascarillas.
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