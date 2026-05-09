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Feijóo se compromete a desclasificar los documentos sobre la regularización de migrantes

Feijóo se compromete a desclasificar los documentos sobre la regularización de migrantes

Javier Vendrell Camacho

Feijóo se compromete a desclasificar los documentos sobre la regularización de migrantes

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, escogió la ciudad autónoma de Ceuta para celebrar este sábado el Día de Europa y hacer un alegato por la seguridad en la frontera sur de la Unión Europea con Marruecos. Ha insistido en su apuesta por la "inmigración ordenada" y se ha comprometido, en caso de llegar a presidente de Gobierno, a desclasificar los documentos del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes.

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