Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena de siete días para los españoles del MV Hondius
El auto avala la orden de Sanidad y considera la medida adecuada, necesaria y proporcionada para proteger la salud pública ante el brote de hantavirus detectado en el buque
Héctor Rosales
Un juzgado de Madrid ha ratificado las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad para que los pasajeros españoles y residentes en España del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos, cumplan cuarentena preventiva obligatoria a su llegada al país.
La resolución, dictada por la magistrada en funciones de guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Raquel Robles González, avala que permanezcan durante siete días en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en la capital española, una vez sean trasladados desde Tenerife. El auto considera que la medida es "adecuada, necesaria, idónea y proporcionada" para controlar la enfermedad y prevenir una posible expansión.
La petición fue presentada por la Abogacía del Estado después de la orden dictada por Sanidad el viernes, en la que se fijaban las condiciones de cuarentena para los españoles que viajan en el buque.
El juzgado recuerda que las autoridades sanitarias pueden adoptar medidas de control cuando existan indicios racionales de peligro para la salud pública, especialmente ante enfermedades transmisibles.
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