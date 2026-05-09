Sumar fía su propuesta de prórroga de alquileres a la división interna de Junts

Diez días después de que el Congreso tumbara la prórroga de los contratos de alquiler con el rechazo de Partido Popular, Vox y Junts, Sumar mantiene su intención de buscar un segundo intento que permita sacar adelante la que sería la primera gran medida de impacto en materia de vivienda esta legislatura, y que supondría un balón de oxígeno a un año de las generales. Nada más decaer el texto, anunciaron su voluntad de volver a sacar un nuevo real decreto en el seno del Gobierno que incluyera, eso sí, las exigencias de Junts, a quien fían ahora la aprobación de la norma tras el debate interno que existe en el partido.

El socio minoritario de Gobierno anunció el lunes que elaboraría una nueva propuesta que trasladaría a los grupos parlamentarios para reiniciar las negociaciones, que en el caso de Junts terminaron de forma abrupta tras las descalificaciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que les tachó de partido "racista y clasista".

En Sumar apuntan a que el canal de comunicación nunca se rompió del todo, y en privado sus dirigentes se muestran optimistas sobre la posibilidad de que el partido de Carles Puigdemont cambie de posición. "Esta vez sí hay agua en la piscina", señalan. En la coalición de izquierdas se agarran precisamente a la existencia de sectores dentro del partido posconvergente que sí defienden a nivel interno apoyar la prórroga, que permitiría contener los precios del alquiler, un problema que afecta especialmente a Catalunya.

En Sumar atribuyen al expresident Puigdemont la decisión última de que Junts tumbara la prórroga de alquiler, después de exigir él mismo unas disculpas públicas a Díaz. Consdieran que la estrategia de Waterloo pasa por el "no a todo" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, en la coalición de izquierdas sí perciben más disposición por parte de otros dirigentes destacados y apuntan a que existe un "pulso interno" en la formación a cuenta del decreto que fue al Congreso. En este sentido, señalan a "sectores más pactistas" de Junts, con "más ganas" de acordar la prórroga al considerar su electorado es favorable a apoyar medidas para contener los precios de la vivienda.

Concretamente, apelan a la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, precisamente una figura clave en las negociaciones parlamentarias. Estos días, los dirigentes de Sumar recuerdan las palabras de la diputada independentista en los días posteriores a tumbar la prórroga de alquileres en el Congreso.

En una entrevista televisiva el día después de caer la medida, Nogueras cargó contra la parte técnica de la medida pero defendió el fondo del asunto: "Nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos", llegó a defender, asegurando que el Gobierno podría aprobar "mañana mismo" si se incluían sus reivindicacinose.

En este punto, reclamó incluir salvedades a la prórroga de los contratos -como que el propietario necesite la vivienda o que el inquilino haya incurrido en impagos-, además del IVA franquiciado para autónomos con bajos ingresos, y la posibilidad de desgravar tanto ingresos de alquileres como hipotecas.

Sumar ya buscó atraer el apoyo de Junts in extremis, ofreciendo su apoyo a bonificaciones a propietarios y el IVA franquiciado. La oferta llegó unas horas antes de la votación, cuando los puentes estaban rotos. En cuanto a la bonificaciones fiscales a las los propietarios que también propuso el PSOE a principios de año, el socio minoritario de Gobierno podría aceptarlo en el texto, pero advierten de que únicamente tragarían ese "sapo" en caso de que vaya vinculado a la prórroga del alquiler.

Algunas voces de la coalición de izquierdas apuntan a que podrían aceptar la opción de desgravar hipotecas de vivienda habitual en la declaración de la renta sin grandes problemas, por ser una norma de amplia tradición en España. Esta medida ya estaba en la ley del IRPF de 1978, que entró en vigor en 1979, durante el gobierno de la Unión de Centro Democrático presidido por Adolfo Suárez, y después se mantuvo, con distintas reformas y porcentajes, durante gobiernos de UCD, PSOE y PP, hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy lo derogó en 2013, cuando ocupaba la cartera de Hacienda el exministro Cristóbal Montoro.

"Dárselo hecho al PSOE"

Uno de los asuntos que más debate ha generado en las últimas semanas ha sido el empeño de Sumar por insistir en la vía del real decreto ley para volver a debatir la prórroga. Una fórmula legislativa que no gusta en las filas socialistas del Gobierno, donde apuestan ahora por reactivar la ley de alquiler temporal y por habitaciones, paralizada desde hace un año en el Congreso.

Pese a las resistencias del PSOE, en Sumar parecen decididos a trabajar una propuesta negociada con el resto de socios de Gobierno, recogiendo los apoyos de Junts pero también del PNV, que tampoco apoyó la medida en señal de protesta por la falta de negociación previa del Gobierno. Esta semana se han producido reuniones en la coalición de izquierdas para abordar la propuesta, y también se han producido contactos informales para avanzar en esa propuesta. El primer paso será Junts y una vez atado, se planteará la negociación con los jeltzales.

La convicción en Sumar es que si logran un texto que tenga los votos asegurados para su aprobación, el PSOE no podrá negarse. "Si se lo damos hecho, no podrá decir que no", es el planteamiento que trasladan, y en el que confían para forzar a que vuelva a aprobarse en Consejo de Ministros.

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En marzo sólo lo consiguieron después de un pulso inédito en el seno del Ejecutivo, con los cinco ministros de Sumar negándose a entrar en la reunión que aprobó el escudo social contra la guerra de Irán. Sólo después de dos horas, el PSOE aceptó aprobar un decreto separado con las medidas relativas a la vivienda. En este caso, a diferencia de aquel, tratarán de que las conversaciones previas desbrocen el camino para su aprobación en Consejo de Ministros. Un extremo para el que confían en Junts.